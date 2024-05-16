Артета награждён Королевским орденом Изабеллы Католической

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вчера, 12:15

Главный тренер «Арсенала» получил важнейшую испанскую награду. 42-летний специалист получил Королевский орден Изабеллы Католической.

Эта награда является испанским гражданским рыцарским и почётным орденом и вручается королем Испании и министром иностранных дел. С момента своего появления в 1815 году он является крайне избирательным и редким знаком отличия, которым награждаются только люди и учреждения за выдающиеся заслуги перед Испанией или за развитие международных отношений и сотрудничества с другими странами.

Артета получил орден вчера в посольстве Испании в Лондоне, где присутствовали его семья, друзья и ключевые сотрудники «Арсенала».