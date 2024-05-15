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Уволенный из «Краснодара» Ивич — кандидат на приз лучшему тренеру сезона

вчера, 16:21

Российская Премьер-Лига назвала кандидатов на получение награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику, нападающему и тренеру сезона 2023/24.

Лучший вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Максименко («Спартак»).

Лучший защитник: Срджан Бабич («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»).

Лучший полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»).

Лучший нападающий: Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Лучший тренер: Владимир Ивич («Краснодар»), Марцел Личка («Динамо»), Валерий Карпин («Ростов»).

Все финалисты были выбраны по итогам голосования болельщиков. Победителя определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и легенд. Но при равенстве голосов на финальном этапе лучшим будет признан тот, кто набрал больше голосов от болельщиков.

Церемония награждения пройдёт 26 мая в рамках премии Герои РПЛ.

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Все комментарии
True Story
True Story
вчера в 23:01
В каждой позиции есть игрок Спартака, а тренера, который вывел их на этот невероятный уровень, нет! Безусловно, и многие со мной согласятся, лучший тренер сезона - это мудрый Абаскаль! И ведь из-за его умных мыслей и хитрой тактики его и выгнали заговорщики
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:45
Только из тренеров можно выделить Личку и из вратарей Сафонова. В остальных номинациях нет абсолютного победителя. Точнее победителя выбрать можно, но все кандидаты какие то через чур невыдающиеся.
Шуnя771
Шуnя771 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:23
Не думать о кирпиче и если на стройке одеть каску!)
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:18
А что остаётся, когда не знаешь, где кирпич на тебя упадёт?
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:13
Признание успехов
Инсаров
Инсаров
вчера в 21:55
В номинации лучший тренер:

1. Абаскаль
2. Ивич
3. Ташуев (2 раза)
Шуnя771
Шуnя771 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:30
Шутник ты однако Помор)
AleS
AleS
вчера в 21:28
Краснодар это вообще, позор российского футбола
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:24
С интеллигентами всё всегда сложно. Даже людоеды после их употребления плохо спят. Сомнения начинают одолевать.
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:22
Это больше к вашим словам: никто ничего не знает и знать не будет. Ассоциация с судьбой. Не знают и хорошо, крепче спать будут. Повлиять всё равно ни на что не могут.
Шуnя771
Шуnя771 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:11
Так и не понял - мы ведем речь о судьбе или процедуре под названием "Выборы"?)
pomor45
pomor45 ответ Больше чем игра (раскрыть)
вчера в 20:58
В очередь стоят. Пока не подошла.
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:57
Очень замысловато, но судьбу свою человек тоже не ведает и не знает, где лежит тот кирпич, который упадёт ему на голову. И это очень хорошо. Не могу даже представить себе, что сталось бы с человеком, если бы он всё это знал.
Хиромант
Хиромант ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:46
Ну-ну...
Сп62
Сп62 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:37
Или кубка.
sv_1969
sv_1969 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:21
Ну так вам и чемпиончтва хватит
pomor45
pomor45
вчера в 20:14
Слышу о Зените на каждом шагу и по любому поводу: у Зенита самый сильный состав, два состава, с таким-то составом, а в представлении лучших, т.е. сильнейших, один Сантос; у Спартака - 4; у Краснодара - 3, включая тренера; у ЛОКО -2; у ЦСКА -1; у Ростова игроков нет, а Карпин лучший. Делаю вывод, что самые слабые составы у Зенита, ЦСКА и Ростова.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:11
Магомед Алиев пришёл и команда заиграла по другому. До его прихода, команда стремительно шла в пердив. Пять побед подряд у Терека. Почему его даже в списке нет?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:07
Комменты "строчат" те, кто не знает критериев, по которым будут определять лучшего тренера, но они знают, что выбирать будут люди которые тоже не знают критерии, но знают кого выберут и поэтому первые тоже выбирают здесь "лучшего",, зная, что никто ничего не знает и знать не будет!)
valt134
valt134 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:04
Кстати, к яблокам можно было бы приложить еще и ящик Краснодарских помидор. ВЕЩЬ-Эксклюзивная!
pomor45
pomor45
вчера в 20:02
Церемония награждения пройдёт 26 мая в рамках премии Герои РПЛ.
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Так нет в РПЛ героев.
valt134
valt134
вчера в 20:01
Вполне заслуженно.
Больше чем игра
Больше чем игра ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:56
Мне больше интересно где Латышенок, Касьера, Глушенков
Больше чем игра
Больше чем игра ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:51
Тикнизян, по моему, в атаке преуспел в нескольких матчах. Несколько игр вытащил. Как защитник - другой вопрос
Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
Логинов, вы или не следите за играми Краснодара или вaм очень нравится Ивич. Краснодар, практически всегда резво начинает чемпионат, а потом сдувается. На всю дистанцию, этой команды не хватает, по разным причинам. То что Мусаев пустое место- давно известно, но Ивич не намного лучше. Уже весной, Ивич вылетел из кубка от Химок, причем без вопросов, в чемпионате начал неважно и тд. В первой части чемпионата бодро начал и заставил заговорить о себе, как о главном претенденте на чемпионство. Но уже в играх с Самарой, в Грозном и в других матчах, было видно, что у команды имеются серьезные проблемы с организацией игры, в обороне- в частности, а поражение в Свердловске- 1:3 окончательно подвелу черту под ошибками Ивича. Спад, а точнее тренерская недальновидность Ивича, постепенно набирали обороты, что в результате и сказалось весной.

Мусаев конечно не тренер, но он, еще настолько мало проработал, что не успел ничего испортить. Да, фактически, и нечего было портить, ничего гениального Ивич не создал. Неплохая команда, техничная, исповедущая комбинационный футбол, но играющая, как правилo- за счет индивидуальных действий, отдельных игроков...
s3cyrxm9n8np
s3cyrxm9n8np
вчера в 18:51
Сначала уволили а теперь признали!!!
829jhh6x7tx9
829jhh6x7tx9
вчера в 17:56
Все выглядит не очень хорошо.
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:55
- Странно... Даже очень... Никто не знает критериев, по которым определяют лучшего тренера, а комменты уже строчат.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:44
Краснодар конечно начудил с его увольнением и останется без титула. Смена тренера не пошла на пользу команде.
Garrincha58
Garrincha58 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:38
у нас тоже есть интеллигент Семак только он уступает Ивичу как тренер
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