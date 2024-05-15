Уволенный из «Краснодара» Ивич — кандидат на приз лучшему тренеру сезона

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вчера, 16:21

Российская Премьер-Лига назвала кандидатов на получение награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику, нападающему и тренеру сезона 2023/24.

Лучший вратарь: («Краснодар»), ( ЦСКА ), («Спартак»).

Лучший защитник: («Спартак»), («Зенит»), («Локомотив»).

Лучший полузащитник: («Краснодар»), («Спартак»), («Локомотив»).

Лучший нападающий: («Спартак»), («Динамо»), («Краснодар»).

Лучший тренер: («Краснодар»), («Динамо»), («Ростов»).

Все финалисты были выбраны по итогам голосования болельщиков. Победителя определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и легенд. Но при равенстве голосов на финальном этапе лучшим будет признан тот, кто набрал больше голосов от болельщиков.