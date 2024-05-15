Уволенный из «Краснодара» Ивич — кандидат на приз лучшему тренеру сезона

Российская Премьер-Лига назвала кандидатов на получение награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику, нападающему и тренеру сезона 2023/24.
Лучший вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Максименко («Спартак»).
Лучший защитник: Срджан Бабич («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»).
Лучший полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»).
Лучший нападающий: Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»).
Лучший тренер: Владимир Ивич («Краснодар»), Марцел Личка («Динамо»), Валерий Карпин («Ростов»).
Все финалисты были выбраны по итогам голосования болельщиков. Победителя определит специальное жюри, состоящее из тренеров, капитанов команд, комментаторов и легенд. Но при равенстве голосов на финальном этапе лучшим будет признан тот, кто набрал больше голосов от болельщиков.
Церемония награждения пройдёт 26 мая в рамках премии Герои РПЛ.
1. Ивич
2.Абаскаль
3. Юран
1. Ивич
2.Абаскаль
3. Юран
Кстати, я бы на месте болельщиков "Краснодара" написАл в Сербию письмо с благодарностью тренеру за отлично выполненную работу. Ему было бы очень приятно.
Кстати, я бы на месте болельщиков "Краснодара" написАл в Сербию письмо с благодарностью тренеру за отлично выполненную работу. Ему было бы очень приятно.
Конечно, Ивич не победит в номинации. Приз достанется главному тренеру "Динамо".
Конечно, Ивич не победит в номинации. Приз достанется главному тренеру "Динамо".