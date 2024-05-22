Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти в ПСЖ.
Французский клуб уже связался с «быками», чтобы обсудить потенциальный трансфер.
В ПСЖ видят в Сафонове дублёра Джанлуиджи Доннаруммы.
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти в ПСЖ.
Французский клуб уже связался с «быками», чтобы обсудить потенциальный трансфер.
В ПСЖ видят в Сафонове дублёра Джанлуиджи Доннаруммы.
Нет, если, конечно, он хочет "увидеть Париж и умереть", как однажды выразился И.Эренбург, то пожалуйста, милости просим...
Нет, если, конечно, он хочет "увидеть Париж и умереть", как однажды выразился И.Эренбург, то пожалуйста, милости просим...
И не забываем - налоги во Франции драконовские, даже Депардье к нам попросился...
И не забываем - налоги во Франции драконовские, даже Депардье к нам попросился...