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Сафонов может перейти в ПСЖ

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galem72
galem72
сегодня в 11:31
"...французский клуб уже связался с быками..."

Видимо, Аль-Хелаифи лично звонил Галицкому, чтобы тот отпустил своего вратаря в Париж.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 10:46
Посидит пару лет на банке и приедет в Зенит) вся история трансфера данного голкипера
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 08:06
Пахнет балабольством чистейшим
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:21
А чем он хуже Лунина? Может попробовать свои силы во Франции и поиграть в ЛЧ.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:51
Может хорошо заработать...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:55
вместо Кейлора Наваса можно взять Кержакова он тоже очень прилично посидит на скамейке ПыСыЖу
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:54
кто то спецом придумывает эту хр...нь, чтобы перед решающим матчем сбить его с толку
ballak144
ballak144
вчера в 22:45
Доннарума возможно уйдет, но это не главное. Возможность поиграть (поучаствовать на постоянной основе) в ЛЧ, чем не повод. Да и мало ли шанс предоставится, как Лунину показать себя.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:17
А зачем такая сборная ? Официальные матчи не играют .
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:35
Зачем ему сидеть на лавке пускай и топ-клуба?
Если и соглашаться на переезд в Европу то только под основу
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:25
Хорошо бы чтобы всё сложилось удачно у Матвея!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:35
Его отец сказал однозначно. Первый раз слышу. Я думаю, что это исключено. Если уж деньги нужны, то в Газпром
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:30
Вполне правда, возраст норм, недорого по их меркам, да Долларума не такой уж топ
TheBoLt
TheBoLt ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:28
Полностью согласен, ему практика нужна, а не скамейка. Позор быть к 30 годам футболистом, у которого в профессиональном футболе менее 150 матчей (141 в вики за основу быков, крд-2 во 2 лиге это дети до 21). Я бы не велся на деньги. Только если жирный контракт и сразу вкладывать в бизнес, строить себе к 35 годам "пенсионное" дело. Но он с талантом, с амбициями. Скамья не для него
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:27
шёл бы правда сразу в Майами
Palex
Palex ответ muxgy9dtw8pj (раскрыть)
вчера в 20:11
Круто на лавке сидеть?
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:06
Чему, собственно, радоваться, и кому? Разве что конкурентам Сафонова.
pomor45
pomor45
вчера в 20:04
То, что в миру зовут слухом, в футболе величают инсайдом. Инсайд это типа: ты ничего не слышал? Нет, а что? Вот и я ничего не слышал, но думаю, что ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:04
После последнего тура хоть в "Интер Майами"...
Шуnя771
Шуnя771 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:00
Вратарь и с нагулянным жирком может до 40 стоять, пить воду в раме...
А мысль о плотном, французском кошельке будет очень согревать душу в ненастные матчи на мокром, футбольном, российском "огороде"!))
adekvat
adekvat
вчера в 19:56
С трудом верится, попытка не пытка.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:55
Опять все упирается в две темы! Хочет играть то останется в Краснодаре! Выберет деньги-уедет!Его выбор! Главное чтобы потом обидно не было!
Шуnя771
Шуnя771 ответ R B (раскрыть)
вчера в 19:50
Главное сколько он "накосит", даже сидя на лавке))
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:43
Смешно и малоправдоподобно.
112910415
112910415
вчера в 19:41
не надо мечтать про Париж ...
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
вчера в 19:34
Ему не стоит туда переходить будет в запасе сидеть
112910415
112910415
вчера в 19:23
чья-то сильно талантливая выдумка !
muxgy9dtw8pj
muxgy9dtw8pj
вчера в 19:20
Если у него есть шанс то это будет очень круто!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:16
А зачем ему лавка в ПСЖ, если он основной у быков? Да и в сборную с лавки вряд ли возьмут. Тут нужно 10 раз подумать, стОит ли оно этих денег?
И не забываем - налоги во Франции драконовские, даже Депардье к нам попросился...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:15
Зачем Сафонову это нужно ? Допустим, информация верна, но достаточно вспомнить великолепного, одного из лучших, на мой взгляд, вратарей современности, Кейлора Наваса, который с приходом Доннаруммы стал железным лавочником, чтобы посоветовать Матвею сто - двести раз подумать прежде, чем дать согласие.
Нет, если, конечно, он хочет "увидеть Париж и умереть", как однажды выразился И.Эренбург, то пожалуйста, милости просим...
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