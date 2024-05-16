«Спартак» заплатил за Станковича 200 тысяч евро

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вчера, 23:27

Как сообщает журналист Иван Карпов, «Спартак» заплатил «Ференцварошу» 200 тысяч евро за главного тренера .

В контракте серба были прописаны отступные в размере 4-х зарплат. В Венгрии специалист получал 50 тысяч евро в месяц.