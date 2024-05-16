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«Спартак» заплатил за Станковича 200 тысяч евро

вчера, 23:27

Как сообщает журналист Иван Карпов, «Спартак» заплатил «Ференцварошу» 200 тысяч евро за главного тренера Деяна Станковича.

В контракте серба были прописаны отступные в размере 4-х зарплат. В Венгрии специалист получал 50 тысяч евро в месяц.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 11:55
Очень важно, чтобы патроны все были в ленте и рессоры, у тачанки были в норме.)))
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:39
Здравия Желаю Виталий!...а вот с лентой-непонятки (есть она или отсутствует)))))...все зависит (как мне видится) наступать будут или драпанут с позиции))))
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 11:20
Альтаирушка, Приветище, Дружище!!!
А пулемётная лента- входит в стоимость пулемета?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:06
пулемет с тачанкой-по отдельной цене)))))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:58
Однако, что-то настораживает такая маленькая сумма за Станковича.
Как бы подвоха не было какого-то...
ABir
ABir
сегодня в 06:04
И совсем не дорого обошелся
bgyvb5t7k5w8
bgyvb5t7k5w8
сегодня в 05:46
Спартаку лишь бы денег потратить....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:26
В маркеплейсах наверняка и подешевле можно было найти...
Хотя в данном случае важна не стоимость покупки тренера....а размер будущей неустойки ...))
9pbu8bddzjhu
9pbu8bddzjhu
сегодня в 05:08
Дёшево обошёлся тренер Спартаку,посмотрим чем закончится очередная надежда
Capral
Capral
сегодня в 00:56
Когдато, Спартак продал В.Хидиятуллина в зарубежный клуб за смехотворную цену, не помню, куда именно и за сколько, но за копейки. Так, известный журналист В.Винокуров написал: "Хидиятуллина продали- за трамвайный билет".

Вот, эта цена ,за Станковича, мне напомнила тот случай. У меня, только один вопрос- пулемёт входит в эту стоимость или он отдельно?
Futurista
Futurista
вчера в 23:41
1/10 часть годовой зарплаты Семака без бонусов...копейки)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:38
Наработает ли Дейян на 4 з/п ?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:33
хороший трансфер.
за такие деньги тренера привести
Гость
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