«Спартак» заплатил за Станковича 200 тысяч евро

Как сообщает журналист Иван Карпов, «Спартак» заплатил «Ференцварошу» 200 тысяч евро за главного тренера Деяна Станковича.
В контракте серба были прописаны отступные в размере 4-х зарплат. В Венгрии специалист получал 50 тысяч евро в месяц.
Как сообщает журналист Иван Карпов, «Спартак» заплатил «Ференцварошу» 200 тысяч евро за главного тренера Деяна Станковича.
В контракте серба были прописаны отступные в размере 4-х зарплат. В Венгрии специалист получал 50 тысяч евро в месяц.
А пулемётная лента- входит в стоимость пулемета?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
А пулемётная лента- входит в стоимость пулемета?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
Как бы подвоха не было какого-то...
Как бы подвоха не было какого-то...
Хотя в данном случае важна не стоимость покупки тренера....а размер будущей неустойки ...))
Хотя в данном случае важна не стоимость покупки тренера....а размер будущей неустойки ...))
Вот, эта цена ,за Станковича, мне напомнила тот случай. У меня, только один вопрос- пулемёт входит в эту стоимость или он отдельно?
Вот, эта цена ,за Станковича, мне напомнила тот случай. У меня, только один вопрос- пулемёт входит в эту стоимость или он отдельно?
за такие деньги тренера привести
за такие деньги тренера привести