Федотов может возглавить «Рубин»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может летом заменить Рашида Рахимова в «Рубине». В Казани не планируют продлевать контракт с Рахимовым.
В то же время руководство ЦСКА недовольно результатами команды в текущем сезоне. Сообщается, что в таком случае «армейцев» возглавит главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.
А вот решение руководства "Рубина" не продлевать контракт с Рахимовым, превратившего "Рубин" из аутсайдера РПЛ в крепкого середняка, выглядит очень странным и непонятным. Просто уму - непостижимо. Зачем расставаться с успешным тренером и менять его на неудачника Федотова?
А вот решение руководства "Рубина" не продлевать контракт с Рахимовым, превратившего "Рубин" из аутсайдера РПЛ в крепкого середняка, выглядит очень странным и непонятным. Просто уму - непостижимо. Зачем расставаться с успешным тренером и менять его на неудачника Федотова?
Если без шуток про случайную победу в единственном матче кубка над Спартаком, в чём тренерские достижения Игнашевича, что его надо брать в ЦСКА?..их нет просто ...
Если без шуток про случайную победу в единственном матче кубка над Спартаком, в чём тренерские достижения Игнашевича, что его надо брать в ЦСКА?..их нет просто ...
Рахимов? Показал себя с лучшей стороны. В команде, со срединим составом, вполне неплохо выступил, сколотил симпатичную команду, играющую в зрелый, системный футбол. Поэтому, увольнения Рахимова не понимаю, но и не удивляюсь, поскольку насмотрелись уже на разного рода увольнений. Рахимов не потеряется- найдет работу. Вобщем, всё это очень странно и непонятно, но ожидаемо, в условиях загибающегося российского футбола...
Рахимов? Показал себя с лучшей стороны. В команде, со срединим составом, вполне неплохо выступил, сколотил симпатичную команду, играющую в зрелый, системный футбол. Поэтому, увольнения Рахимова не понимаю, но и не удивляюсь, поскольку насмотрелись уже на разного рода увольнений. Рахимов не потеряется- найдет работу. Вобщем, всё это очень странно и непонятно, но ожидаемо, в условиях загибающегося российского футбола...