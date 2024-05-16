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Федотов может возглавить «Рубин»

вчера, 14:19

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может летом заменить Рашида Рахимова в «Рубине». В Казани не планируют продлевать контракт с Рахимовым.

В то же время руководство ЦСКА недовольно результатами команды в текущем сезоне. Сообщается, что в таком случае «армейцев» возглавит главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 22:07
Весьма полезный результат, а может и в унитаз смыть.
pomor45
pomor45
вчера в 22:02
Одни увольняют тренера за отсутствие результата, другие продлевают ему контракт на пять лет при провальном выступлении. Какая тут логика и причины известно только тем, кто принимает решение. Каждый смотрит со своей колокольни, а она выше у руководства клуба - им виднее. Обсуждать их решения смысла нет, а прогнозировать их последствия, тем более. Остаётся только выражать согласие или несогласие, но и в этом тоже никакого толка нет. Поэтому правильным будет принять во внимание и что-нибудь пробурчать про себя, если уж очень хочется высказаться.
North West
North West ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:47
А причём тут моё одобрение? Человек выше написал что решение логичное и обоснованное, только не совсем понятно чем. Сейчас бы всем вбросам верить...
Интерес
Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:34
"Ты крупица,я крупица,нас с тобою двое;из таких крупиц водица бережок намоет...".Е.Бачурин.
Интерес
Интерес ответ North West (раскрыть)
вчера в 20:33
Завоюет Кубок,победив "Зенит",тогда дашь "добро" на его назначение? Я ему передам это условие...
Capral
Capral ответ 47pg2ajf2zsc (раскрыть)
вчера в 20:05
Всю первую часть сезона, Федотов испытывал колосальные трудности с составом, менял связки, пробовал различные сочетания. Он не плетется в хвосте. Автобус? А что, со всеми, Федотов ставит автобус?! Зенит, в каком бы состоянии он не находился, по составу- сильнее всех, а в игре с Зенитом, в кубке, уже в 1-м тайме ЦСКА потерял трех ключевых игроков!!! Как, должен был Федотов играть?! То что вы говорите- обычный и стандартный набор фраз, неглядя на кадровые проблемы ЦСКА и его тренера...
47pg2ajf2zsc
47pg2ajf2zsc ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:56
Качественный тренер не плетется в середине таблицы и не играет автобусом.
Mi6
Mi6
вчера в 19:26
Рубин собрался в ФНЛ?
North West
North West
вчера в 19:06
В чём логика и обоснование назначения Игнашевича главным тренером ЦСКА? Ну да, вывел Балтику из пердива и вышел в финал кубка. Это весомые достижения для такого клуба как ЦСКА? Ну ок, весомый аргумент что он легенда клуба. Но ему ещё нужно Балтику для начала в лиге сохранить. Личку когда в Динамо назначали, у него хотя бы локальный успех с провинциальным Оренбургом был в виде 7-ого места, а Балтика из зоны вылета весь сезон вылезти не может.
Пепс
Пепс
вчера в 19:05
Фигня это все пока... Генич вброс какой то сделал про Рахимова и поехало
112910415
112910415
вчера в 18:50
выдумки, однако, и довольно странные )
pomor45
pomor45
вчера в 18:33
Разброд и шатание ходят парой, а за ними приходит разруха - одна, чтобы подобрать, что осталось.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:19, ред.
Шаблонными фразами, ответили вы, потому что, ничего нового сказать не можете. Еще недавно, Зенит опережал Динамо на 9 очков, и всё казалось безоблачным на горизонте и в зените. А теперь, вам за счатье будет удержать, хотябы бронзу. Поэтому, любезный, про шаблонность и стереотипы, точно, не вам рассказывать. Ваш Семак- об......я с ног до головы, деградировал и опустился на дно, откуда- уже не постучат. Понимаю ваше разочарование, но, что есть то есть.

Желаю здравствовать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:58, ред.
Одно непонятно...зачем вам трепать себе нервы и тратиться на перечисленные вами лекарства глядя на игру Зенита...
Смотрите Спартак в записи...3 раза в день после еды...и вы устанете улыбаться...от счастья...

С чего вы взяли что руководители Зенита глупее чем пара "экспертов" денно и нощно поносящих Семака по чём зря...

С чего вы взяли что Зениту нужен "философ" и "гений"...коими вы восхищаетесь и видите их в каждом Слишковиче....

Как я понимаю мы вернулись к тому от чего и отталкивались...
Хороший тренер это не тот который взял 10 титулов за 5 лет......а тот который нравится вам...и который тренирует исключительно симпатичные вам команды...

Только не надо опять отвечать дежурными шаблонными фразами..."Это не Семак это Газпром всё выиграл"..."Зенит не прогрессирует при Семаке"..."Поставьте Сашу Мостового и он выиграет с Зенитом всё"....
adekvat
adekvat
вчера в 17:44
Шило на мыло, что те, что те.
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 17:42
Достижения Федотова уход с Оренбурга и Сочи со скандалом, неужели с ЦСКА все тихо обойдется. Может и тихо если ему отдадут Заболотного. Как же он без него.
Интерес
Интерес ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:39, ред.
Ровно в том же,что и Ивич(признанный лучшим тренером этого года):Я начальник-ты ха-ха,а тут ещё и Небожитель. Молчи и не вякай...А Рахимов явно не молчун.
Интерес
Интерес ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:36
Ещё ему случайно зимой собрали новую команду,под названием "С бору по сосенке",и он,кроме случайной победы над могучим "Спартаком",одержал случайные победы над одним из лидеров тогда-КС,ЦСКА,"Зенитом" в Кубке,обыграл в гостях "Ахмат" 7-1 и едва не оскорбил "юбиляра" - "Динамо".
альсато
альсато ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:12
Володя!..."Досуг мне разбирать вины твоей, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" (И.А. Крылов)
альсато
альсато ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 17:07
)))..да особых то надежд и не было на сезон))))....все линии в команде не то, что в тройку-в пятерку не попадают!)))))...вратарскую я не имел в виду)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:01
Если это все серьезно обсуждаеться , то мне вообще не понятны замены этих тренеров. Зачем.....????? И чего такого великого достиг Игнашевич...??? ...И в чем провал Рахимова...???
a-league
a-league
вчера в 16:57
Для вывода Рубина в пердив ?
Интерес
Интерес ответ 8wb5cubbzh66 (раскрыть)
вчера в 16:57
А я то думаю,чего он то в "Оренбурге",то в "Сочи".И нигде надолго.По этой же причине,видимо,и ЦСКА его отторгнет,как гнилой организм.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:42
Рановато думаю Сереге Коняшек тренировать!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:29, ред.
боссы цска думают. что игнашевич через каждые три тура станет давать результат 1-7))
112910415
112910415
вчера в 16:27
Рахимов-то отлично справился !
в чем дело ?
ps4zzywnq74s
ps4zzywnq74s
вчера в 16:13
И пойдет Федотов по рукам, повторяя судьбину Тарханова.
8wb5cubbzh66
8wb5cubbzh66
вчера в 16:11, ред.
Федотов с самого начала не вписывался в ЦСКА. В командах, где на первом месте нажива и обман, не место нормальным тренерам.
pre7m6ymxdw7
pre7m6ymxdw7
вчера в 16:10
Правильное решение, Игнашевич, ничего еще не добившийся, как раз подойдет цска, только Заболотного нужно оставить.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:09, ред.
Слушайте, ну Вам ли говорить, кто кого деклассировал?! На Зенит без слёз и корвалола не взглянешь, а Вы еще других осуждаете. Слишкович только начал работать, пробует разные варианты, и, если руководство даст ему время, уверен- построит неплохую команду. А вот, ваш Семак- уже своё отработал, причем с ПОЗОРОМ. Это ж какой надо иметь "талант", чтобы уничтожить командy, с такими возможностями!!! Поэтому, любезный, не осуждайте других- у Вас, под боком- своего "добра" хватает...
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