В ЦСКА удивились информации о возможном уходе Федотова в «Рубин»

ЦСКА не обладает информацией о возможном изменении на тренерском мостике. Об этом сообщил директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.
Ранее журналист Сергей Егоров сообщил о том, что Владимир Федотов с большой долей вероятности возглавит казанский «Рубин» по окончании сезона. Вероятным сменщиком специалиста в московской команде назвали Сергея Игнашевича из «Балтики».
В ЦСКА не в курсе подобного сценария. В клубе переживают в борьбе Сергея Николаевича за выживание в РПЛ и следят за тренерскими успехами легенды клуба в Кубке. Никаких других смыслов в этих переживаниях и симпатиях искать не стоит.
А что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили.