Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В ЦСКА удивились информации о возможном уходе Федотова в «Рубин»

вчера, 16:35

ЦСКА не обладает информацией о возможном изменении на тренерском мостике. Об этом сообщил директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

Ранее журналист Сергей Егоров сообщил о том, что Владимир Федотов с большой долей вероятности возглавит казанский «Рубин» по окончании сезона. Вероятным сменщиком специалиста в московской команде назвали Сергея Игнашевича из «Балтики».

В ЦСКА не в курсе подобного сценария. В клубе переживают в борьбе Сергея Николаевича за выживание в РПЛ и следят за тренерскими успехами легенды клуба в Кубке. Никаких других смыслов в этих переживаниях и симпатиях искать не стоит.

А что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спартак» заплатил за Станковича 200 тысяч евро
Вчера, 23:27
СлухиФедотов может возглавить «Рубин»
Вчера, 14:19
Экс-вице-президент «Спартака» заявил, что рассматривал вариант с Венгером
Вчера, 13:45
СлухиСтало известно, почему «Локомотив» продлит контракт с Галактионовым
14 мая
Слухи«Локомотив» продлит контракт с Галактионовым
14 мая
Ташуев: «Агенты предлагали варианты. Летом планирую вернуться к работе»
10 мая
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:38
Здорово Анатолий!....я уже не в том возрасте, чтобы обижаться)))))...а так..ты-прав!...За базар, если мужик, нужно отвечать.
Balbes77773
Balbes77773 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 21:02
И в чём же Федотов виноват?В том,что нет денгег на хороших игроков?В том,что Заболотный не умеет бить пенальти?В том,что полузащитники у нас-клоуны?В чём именно??
Balbes77773
Balbes77773 ответ p9z72nfz2gga (раскрыть)
вчера в 20:58
    p9z72nfz2gga
    p9z72nfz2gga
    вчера в 19:42
    Федотов все равно уйдет из цска, в клубе, существующем для распила денег, ему не место.
    yt9ucg66ybs5
    yt9ucg66ybs5
    вчера в 19:25
    Произошла банальная утечка информации.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 18:22
    Ты знаешь, земляк, что шутка и явная брехня - это разные вещи.? Я могу так про тебя "пошутить", что ты перестанешь со мной общаться. Не зря ведь говорят "умные люди" За базар надо отвечать. Согласен?
    112910415
    112910415
    вчера в 18:11
    пусть работает тренер !
    альсато
    альсато
    вчера в 18:04
    В каждой шутки-есть доля правды и в каждой правде-есть доля шутки)))
    Naherger
    Naherger
    вчера в 17:39
    Очень жаль. А могли обрадовать болел
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 17:37
    Я удивляюсь полному отсутствию элементарной журналисткой этики. Брехню несут несусветную, а потом с невинным видом приходят на пресс-конференцию Федотова и с ангельскими лицами вопросы задают. Таких надо не пускать на ПК.
    Capral
    Capral
    вчера в 17:32
    Ну и Слава БОГУ!!! Федотов подымет ЦСКА, только состав укрепить надо!!! Удачи ЦСКА!!!
    mk3ns74s8f58
    mk3ns74s8f58
    вчера в 17:23
    К чему эти сплетни, скучно жить вероятно?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:03
    Все вопросы к журналистам. Они всё, всегда и про всех знают.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 17:03
    Не "удивились", а кто-то слил инфу.
    Интерес
    Интерес
    вчера в 16:53
    Брейдо,не отнимай у меня надежду!!!Хотя,судя по предыдущим высказываниям.ты вообще не всегда осведомлён о делах клуба,или неискренен.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 16:51
    Кирилл Брейдо сказал ясно -- уход ВВФ это бред сивой кобылы))).
    Не более.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 16:48
    У меня было предчувствие, что уход Федотова в Рубин это журналистская утка,поэтому воздержался от комментария на эту тему.
    112910415
    112910415
    вчера в 16:46
    ну, продолжим наблюдения
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 16:46
    Не надо удивляться,пусть валит !
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     