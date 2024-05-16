В ЦСКА удивились информации о возможном уходе Федотова в «Рубин»

1715866541

вчера, 16:35

ЦСКА не обладает информацией о возможном изменении на тренерском мостике. Об этом сообщил директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

Ранее журналист Сергей Егоров сообщил о том, что с большой долей вероятности возглавит казанский «Рубин» по окончании сезона. Вероятным сменщиком специалиста в московской команде назвали из «Балтики».