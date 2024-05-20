В ЦСКА присматривают тренеру замену. Федотову навредил прогресс легенды «армейцев»

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вчера, 13:01

Москвичи недовольны сезоном без трофеев.

Владимир Федотов понимал, что без командного прогресса может потерять свой пост. Поэтому на неделе появились слухи о переходе тренера ЦСКА в другой клуб РПЛ , а также о поисках «армейцами» перспективных молодых вариантов. Обсудим идею, которая висит в воздухе.

За отставку. Результаты сезона

Год назад ЦСКА выиграл Кубок у «Краснодара», стали вторыми в РПЛ . Затем достойно сыграли в финале Суперкубка против «Зенита», уступили лишь в серии пенальти. Но дальше были неудачные отрезки в лиге. Также вылетели в финале Пути РПЛ от «Зенита». А это значит, что в суперфинале Семак встретится с «Балтикой». ЦСКА упустил исторический шанс побороться за первое за восемь лет чемпионство. Фанаты, которые раньше часто праздновали большие успехи, соскучились по титульной гонке. Особенно с учётом осечек «Зенита», который ЦСКА обыграл в Санкт-Петербурге совсем недавно. Пусть с позиции второго номера и в глухой обороне в концовке, но «армейцы» навязали Семаку борьбу. Значит, упустили отличную возможность.

Против. Федотов не «спёкся»

Видны проблемы тренера в общении с отдельными футболистами. Скорее всего, у Федотова был конфликт с Акинфеевым. Нет иной причины выпускать третьего голкипера без опыта на серию пенальти против «Зенита», когда Акинфеев один из лучших вратарей по отражению одиннадцатиметровых в стране. Федотов также не смог объяснить перевод Игоря в запас в РПЛ и Кубке. Но конфликты не значат, что тренер Федотов «поплыл» и «спёкся». Можно предъявить претензии к стилю игры, но это по-прежнему неплохой наставник по меркам РПЛ . «Сочи» и ЦСКА бывали вторыми, так что Федотов точно не в крутом личном пике. Владимир Валентинович не самый молодой тренер, ему 57 лет, но ещё может дождаться идеального для себя сезона в ЦСКА .

За отставку. Рост Игнашевича

Миллиардер Ротенберг, владеющий «Сочи», не отпустит испанского тренера Морено в ЦСКА , поскольку помнит, как с боями уходил Федотов. Но у Гинера и Бабаева есть номер Игнашевича. Пусть «Балтика» является аутсайдером в финале в «Лужниках», скорее всего, в этот раз они «Зенит» не обыграют. Пусть идут на вылет в РПЛ . Но молодой наставник смотрится неплохо. Особенно весной, когда получил парочку нужных игроков и нашёл внутренние резервы. Скорее всего, Игнашевич хочет поработать с ЦСКА , а Гинер готов рискнуть в поисках тренера-лидера. Промашка с Березуцким настроила часть владельцев клуба против приглашения легенд, Олич тоже не стал новым Слуцким. Но Игнашевич демонстрирует личный прогресс. Вот только хватит ли у него класса для перехода на уровень борьбы за титул?

Против. Ошибки футболистов

Федотов виноват в отдельных поражениях. Но на дистанции ЦСКА сильно подставили не только обстоятельства – в обороне редко удавалось собрать оптимальную тройку на пике формы, но также сами футболисты. Зделар, Гайич, Заболотный, а иногда сам Акинфеев, виноваты не меньше. Вратарь даже извинялся за свои явные ошибки, что нетипично для человека с его характером. В ЦСКА много тех, кто представлял себя на месте «Краснодара» и «Динамо» в концовке сезона, но мало реально готовых к чемпионству. «Армейцы» пропустили больше, чем «Спартак». Атака тоже не лучшая в чемпионате, скромное седьмое место по качеству моментов. «Ростов» и «Крылья Советов» по явным шансам выше, чем московский клуб с большим бюджетом.

За отставку. Компромиссность

У Федотова многое по учебнику, с учётом анализа игры. Например, долго в самом тренерском штабе не верили, что Чалов может играть в оттяжке. Оказалось, что ошиблись. Также промахнулись с хавбеками Мендесом и Зделаром. Очень долго не могли найти Облякову правильное применение. У ЦСКА 12 ничьих, это рекорд сезона в РПЛ . С таким количеством мировых невозможно претендовать на высокие места. Иногда Федотову важнее не проиграть, чем выиграть. И это топит «армейцев» в таблице, ведь победа и поражение выгоднее двух мировых. Федотов не включился в борьбу, как сделали в «Динамо», хотя по количеству поражений разница между соседями всего на одну осечку. ЦСКА часто не хватало одного гола для счастья.

Против. Будущие трансферы

Здесь всё упирается в неумение Гинера продавать футболистов. Босс всегда тянул, терял возможности, выбирал игрокам неправильные клубы, если другие платили больше. Дивеев, Обляков, Чалов, Роша, Келвен и Файзуллаев прямо сейчас похожи на игроков, способных засветиться в топ-5. Если бы ЦСКА грамотно отдал часть футболистов за хорошие деньги, то могли с помощью скаутов в Южной Америке найти хороших перспективных футболистов на замену. Также освежение игры с помощью ребят, вроде Файзуллаева, привлекает к ЦСКА сильных россиян. Трансферы могут упрочить позиции Федотова. Поэтому разговоры об отставке логичнее вести после следующего сезона? Вот на этот вопрос и должны ответить боссы ЦСКА в ближайшие недели.

Мнение читателей. Поставьте себя на место Гинера