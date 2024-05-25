«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» и выиграл Кубок Англии

«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в финальном матче за Кубок Англии (1:2).
На 30-й минуте счёт открыл полузащитник МЮ Алехандро Гарначо. Хавбек Кобби Майну на 39-й забил второй мяч манкунианцев. Единственный мяч в составе «Сити» провёл полузащитник Жереми Доку на 87-й.
МЮ стал обладателем трофея в 13-й раз в своей истории.
Через несколько часов узнаем, хлопнул ли он дверью в стиле Аллегри (тот стриптиз устроил после победы в Кубке, пытался подраться с журналистом и т.п.).
Холанду опять бонсаи не помог, может, зря он его жрёт?
Гвардиол - автор лучшего паса в финале)
Ждём Тухлого тренера?)
Через несколько часов узнаем, хлопнул ли он дверью в стиле Аллегри (тот стриптиз устроил после победы в Кубке, пытался подраться с журналистом и т.п.).
Холанду опять бонсаи не помог, может, зря он его жрёт?
Гвардиол - автор лучшего паса в финале)
Ждём Тухлого тренера?)
Первый тай отыграли правильно - плотная оборона, временами хороший прессинг на чужой половине. И отличный второй гол.
Бруно просто великолепен был в первом тайме.
Ведет команду, суперзаряжен и эффективен.
Да вся команда в первом тайме была заряжена и билась. Молодцы.
Немного сбавили крепость во втором тайме.
Но главное, выстояли, и победили!
Хороший матч, с минимальным количеством ошибок красных дьяволов..
Спасибо всем!!! Поздравляю!!!
Первый тай отыграли правильно - плотная оборона, временами хороший прессинг на чужой половине. И отличный второй гол.
Бруно просто великолепен был в первом тайме.
Ведет команду, суперзаряжен и эффективен.
Да вся команда в первом тайме была заряжена и билась. Молодцы.
Немного сбавили крепость во втором тайме.
Но главное, выстояли, и победили!
Хороший матч, с минимальным количеством ошибок красных дьяволов..
Спасибо всем!!! Поздравляю!!!