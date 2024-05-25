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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» и выиграл Кубок Англии

вчера, 18:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в финальном матче за Кубок Англии (1:2).

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник МЮ Алехандро Гарначо. Хавбек Кобби Майну на 39-й забил второй мяч манкунианцев. Единственный мяч в составе «Сити» провёл полузащитник Жереми Доку на 87-й.

МЮ стал обладателем трофея в 13-й раз в своей истории.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:07
Могут же дьяволы, когда хотят)
Tormentor
Tormentor ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:26
Прям Фаберже :D
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:12
pomor45
pomor45
вчера в 22:11
Как по мне, так МЮ - сильнейший клуб АПЛ, только во временном застое, который обязательно пройдёт. С возродившимся МЮ снова никто не справится долгие годы, а потом будет новый застой. Диалектика. Но, это верно для сильного - слабый в застой не впадает, он из него не выходит. Это его естественное состояние.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:55
Гвардиол похоронил Гвардиолу, извините за тавтологию))
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 20:30
Я думаю Арсенала там точно не будет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:22
Слабейший Сити на моей памяти, возможно Пеп выдохся
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:21
Всадники Апокалипсиса!!!
protest58us
protest58us
вчера в 20:16
Очень слабый сезон в исполнении Сити, Арсенал отдал чемпионство, но тут не поспорить по игра молодцы были очень неплохи, но сити вроде за все матчи с командами из топ 6 вроде как выиграл очень меньшую часть, в лч понятно, без шансов почти отлетели от реала,настолько без шансов что у меня ставочка хорошо зашла, ну вот теперь кубок….в следующем сезоне скорее всего тоже самое…ну Реал и скоро Барса( пока нет) явно выше классом, посмотрим что будет с баварией..
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:45
МЮ выиграл. Молодцы! Гвардиол лучший голевой пас.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:40
Эрик тен Хаг стал лишь вторым тренером, который сумел обыграть Пепа Гвардиолу в финале национального кубка

Первым был Жозе Моуринью в 2011 году.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:33
Фото не к месту , но всё же!!! Пасха прошла, 10 Хага увольняют, аАПЛ за МС, Кубок Англии зп МЮ, Кубок Английской Лини за Ливерпулем!!!
Elliada_
Elliada_ ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 19:20
И что? Судьба чемпионства не решается в двух очных играх. Это марафон длинной 38 туров. В одном взятом матче любой может обыграть любого, как сегодня, а держать уровень весь сезон сложнее. Про хорошую тенденцию в прошлом году говорили, поэтому накупили много игроков прошлым летом и какой результат? В следующем сезоне Арсенал опять финиширует на втором месте и снова про тенденцию не забудь.
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:19
Ну надо же! Я очень удивлен
Видно МанСити так отметили всей командой победу в АПЛ что решили проиграть финал кубка никакому МЮ
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:17
Похоже что МС этот кубок был не нужен,а может быть не по силам!
Тристан
Тристан ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:13
Ну не только суперкубок, в 3 играх с более миллиардным МС Арсенал добыл 2 победы и одну ничью. Очень и очень достойный результат. Главное тенденция хорошая, в следующем сезоне увидишь.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:12, ред.
На прощание!!! Эрик реванш над Пепом!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:09
Вот и поздравление ответное от Соседей по Манчестеру!!! Манчестер самый титулованный город Англии, и он стал Фиолетовым до суперкубка, АПЛ за М.С, у МЮ Кубок Англии!!!
Elliada_
Elliada_ ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 19:08
Да, забыл. Втюхать млрд ради Суперкубка Англии это круто.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:06
Ну хотя бы с кубком! В следующем сезоне значит будем в лиге Европы следить за МЮ
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:06
Поздравляем МЮ с победой!.. Обыграть лучший клуб мира в основное время - дорогого стоит.. 👍..
Тристан
Тристан ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:06
Ну Арсенал так то тоже с трофеем, в первой игре сезона обыграл МС и выиграл суперкубок. А МС с такой игрой в следующем сезоне и в четверку не попадет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:05
Смотрю на табло и глазам не верю!!!
Первый тай отыграли правильно - плотная оборона, временами хороший прессинг на чужой половине. И отличный второй гол.
Бруно просто великолепен был в первом тайме.
Ведет команду, суперзаряжен и эффективен.
Да вся команда в первом тайме была заряжена и билась. Молодцы.
Немного сбавили крепость во втором тайме.
Но главное, выстояли, и победили!
Хороший матч, с минимальным количеством ошибок красных дьяволов..
Спасибо всем!!! Поздравляю!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:04
GGMU!!!
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:04
Поздравляю МЮ с победой. Победили абсолютно заслуженно. Сити был плох. Наверное, бурно отмечали чемпионство. тен Хаг выигрывает второй трофей на посту МЮ и таким образом обеспечивает МЮ участие в ЛЕ. Хоть его много критикуют, но результат он приносит, в отличие от миллиардных Челси и Арсенала. Встретимся в Суперкубке Англии.
Тристан
Тристан
вчера в 19:03, ред.
Абалдеть..старый добрый МЮ вернулся, пускай эпизодично. Поздравляю МЮ с уверенной победой, по игре - так и напрашивается сказать "на классе..".
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 19:02
Опять Гвардиола не выпустил Холланда на решающий матч, да что же это он...
konst19
konst19
вчера в 19:01
Не помню кто придумал выражение Футбольный спектакль но сегодня это мы и увидели в прямом смысле этого слова. Два лысых физрука из Манчестера расписали кубок. А что зрителям понравилось. Онана пропустил очень слабый гол как в подтверждение. Шоу. Будь эта игра в рамках чемпионата несколько недель назад то у МЮ шансов не было бы.
112910415
112910415
вчера в 19:01
не зря Гвардиола их так уважает !
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 19:00
10Хаг на классе! Отомстил лысому шарлатану за то, что тот в середине сезона выкинул его из закрытой группы в ТГ "Элитные лысые тренеры".

Через несколько часов узнаем, хлопнул ли он дверью в стиле Аллегри (тот стриптиз устроил после победы в Кубке, пытался подраться с журналистом и т.п.).

Холанду опять бонсаи не помог, может, зря он его жрёт?

Гвардиол - автор лучшего паса в финале)

Ждём Тухлого тренера?)
Гость
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