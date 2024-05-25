«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» и выиграл Кубок Англии

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вчера, 18:56

«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в финальном матче за Кубок Англии (1:2).

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник МЮ Алехандро Гарначо. Хавбек Кобби Майну на 39-й забил второй мяч манкунианцев. Единственный мяч в составе «Сити» провёл полузащитник Жереми Доку на 87-й.