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«Оренбург» и «Спартак» не забили голов в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:45
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Оренбург» и «Спартак» сыграли вничью в матче 30-го тура РПЛ (0:0).

Южноуральский клуб занял 12-е место в чемпионате России, набрав 31 очко. «Спартак» — 5-й (50 баллов).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:49
Всем чем запомнилась эта игра...-ХУКОМ (с лежачего положения) Максименко в пах "Щорса" -Переса (с перебинтованной головой)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:26
Эка вас на истинные лица пробирает когда речь не про ваших)
Нормальное лицо у Максименко, все живы, а вообще, Зобнин обязан был поднять за шкирку того неадеквата.
Максименко не потерял лица, очень мягенько в неизвестном ему направлении отправил кулачок)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:22
Матч не видел...говорят Максименко там кого то пометил...отличился так сказать...показал истинное лицо..)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:17
Гнать Соболева
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:45
Возможно и так. Посмотрел нарезки. Пожалуй самая нудная игра тура.
28sbgbdnhypf
28sbgbdnhypf
вчера в 19:23
Это обычное состояние этих команд.
Futurista
Futurista
вчера в 19:12, ред.
Оренбург и Спартак забили на голы...с Оренбурга простава за РПЛ)...
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 19:10
Да блин, могли бы и за 4 место выиграть. Но решили какая разница 4 или 5 место,главное ЦСКА обогнали и ушли в отпуск уже во 2 тайме.
112910415
112910415
вчера в 19:05
атаковали плохо, отсюда и результат
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:56
А какого хрена здесь комментировать ?! С этими импотентами никакой Станкович не поможет ! Убил комментатор на канале ФУТБОЛ 1 , когда лучшим в Спартаке выбрал Зиньковского , который вместе с Соболевым , были худшими на поле ! Если он был лучшим ,то представляете себе , какими были остальные ?!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:46, ред.
Отвратительная игра в атаке от Спартака, уже в отпуск ушли похоже. Смотреть было невыносимо скучно. Впрочем весь тур не очень забивной я смотрю вышел, можно было посмотреть как Балтика пыталась спастись, это оказался самый весёлый матч судя по всему
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:46
Типа договорняк откатали...
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