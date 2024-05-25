«Оренбург» и «Спартак» не забили голов в матче Премьер-Лиги

«Оренбург» и «Спартак» сыграли вничью в матче 30-го тура РПЛ (0:0).
Южноуральский клуб занял 12-е место в чемпионате России, набрав 31 очко. «Спартак» — 5-й (50 баллов).
«Оренбург» и «Спартак» сыграли вничью в матче 30-го тура РПЛ (0:0).
Южноуральский клуб занял 12-е место в чемпионате России, набрав 31 очко. «Спартак» — 5-й (50 баллов).
Нормальное лицо у Максименко, все живы, а вообще, Зобнин обязан был поднять за шкирку того неадеквата.
Максименко не потерял лица, очень мягенько в неизвестном ему направлении отправил кулачок)
Нормальное лицо у Максименко, все живы, а вообще, Зобнин обязан был поднять за шкирку того неадеквата.
Максименко не потерял лица, очень мягенько в неизвестном ему направлении отправил кулачок)