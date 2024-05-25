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«Балтика» уступила «Локомотиву» и вылетела из РПЛ

вчера, 18:42
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Балтика» потерпела поражение от «Локомотива» в матче 30-го тура РПЛ (1:3).

На 8-й минуте полузащитник Антон Миранчук вывел москвичей вперёд. Хавбек Артём Карпукас на 66-й удвоил преимущество гостей. Калининградцы отличились на 76-й — мяч забил полузащитник Виталий Лисакович. Третий гол «железнодорожников» на 88-й записал на свой счёт нападающий Тимур Сулейманов.

«Балтика» заняла 15-е место в чемпионате России, у коллектива 26 очков. Команда покинула Российскую Премьер-Лигу. «Локо» — 4-й (53 балла).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:58
Если ты за 30ть туров наиграл на 15-е место, более того в последнем домашней игре (где решалась твоя судьба) еще и уступаешь-то по сеньки и шапка!))))
амурец
амурец
вчера в 21:36
Локо с победой
Zak11
Zak11
вчера в 21:13
Балтику жаль конечно, но надо было придерживаться другой тактики. В чемпионате реально было остаться, но ставка почему то была сделана на кубок. В итоге Зенит возьмёт золотой дубль, а Балтика останется ни с чем и в ФНЛ ещё
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:25, ред.
Жалко, симпатичный футбол показывала команда Игнашевича. Лучше бы все эти автобусы повылетали
112910415
112910415
вчера в 19:11
Балтику жаль, и даже очень !
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:06
Вот за кого досадно, так это за Балтику… Но состав у них не для РПЛ.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:59
Отмаялись.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:48
Поздравление Локо с победой. Балтика - обидно , досадно - но это футбол. Жизнь продолжается....
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