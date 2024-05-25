«Балтика» уступила «Локомотиву» и вылетела из РПЛ

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вчера, 18:42

«Балтика» потерпела поражение от «Локомотива» в матче 30-го тура РПЛ (1:3).

На 8-й минуте полузащитник Антон Миранчук вывел москвичей вперёд. Хавбек Артём Карпукас на 66-й удвоил преимущество гостей. Калининградцы отличились на 76-й — мяч забил полузащитник Виталий Лисакович. Третий гол «железнодорожников» на 88-й записал на свой счёт нападающий Тимур Сулейманов.

«Балтика» заняла 15-е место в чемпионате России, у коллектива 26 очков. Команда покинула Российскую Премьер-Лигу. «Локо» — 4-й (53 балла).