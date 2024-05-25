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ЦСКА одержал победу над «Уралом»

вчера, 18:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

ЦСКА выиграл у «Урала» в матче 30-го тура РПЛ (2:0).

На 40-й минуте нападающий Виктор Давила открыл счёт. Удвоил преимущество московской команды форвард Тамерлан Мусаев на 42-й.

ЦСКА занял 6-е место в чемпионате России, набрав 48 очков. «Урал» — 14-й (30 баллов).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:04
Всем чем понравился ЦСКА в этом сезоне-так это игрой 38ми летнего голкипера!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:43
Акинфеев показал, что он великолепный вратарь. И выход один на один и пенальти отбил, причем сложный, удар верхом. Молодец. Еще поиграет и порадует нас своей блестящей игрой.
112910415
112910415
вчера в 19:13
всё же класс берёт своё !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:56
Под занавес хлопнули дверью . Проводили Кирилла Набабкина, Играли расковано, Акинфеев взял пенальти. Хорошая игра. Лучше поздно, чем никогда )))
Болельщиков с окончанием сезона. А забили больше всех -- 56 голов !!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:41
Привет от Вернблума))
particular
particular
вчера в 18:40
6-ое место... Однако...
Как не хватало таких исходов поединков по ходу турнира... Сколько упущено...
Гость
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