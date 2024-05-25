ЦСКА одержал победу над «Уралом»

ЦСКА выиграл у «Урала» в матче 30-го тура РПЛ (2:0).
На 40-й минуте нападающий Виктор Давила открыл счёт. Удвоил преимущество московской команды форвард Тамерлан Мусаев на 42-й.
ЦСКА занял 6-е место в чемпионате России, набрав 48 очков. «Урал» — 14-й (30 баллов).
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Как не хватало таких исходов поединков по ходу турнира... Сколько упущено...