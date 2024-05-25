В автобусах болельщиков «Лиона» возник пожар во время драки с фанатами ПСЖ

Столкновения между болельщиками ПСЖ и «Лиона» произошли на автомагистрали за несколько часов до финального матча за Кубок Франции.
Два автобуса с фанатами «Лиона» оказались в месте, отведённом для парижан. Там и возникла драка. По данным полиции, в результате инцидентов около 100 фанатов «ткачей» столкнулись с почти 200 сторонниками «Пари Сен-Жермен». В автобусах случился пожар.
Движение по трассе было прервано в обоих направлениях, в частности, из-за густого дыма, который поднялся на месте происшествия. В ходе столкновений пострадали не менее двадцати человек. Среди них как минимум двое болельщиков ПСЖ, один получил ранение глаза, у другого травма запястья.