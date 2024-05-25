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В автобусах болельщиков «Лиона» возник пожар во время драки с фанатами ПСЖ

вчера, 22:07
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Столкновения между болельщиками ПСЖ и «Лиона» произошли на автомагистрали за несколько часов до финального матча за Кубок Франции.

Два автобуса с фанатами «Лиона» оказались в месте, отведённом для парижан. Там и возникла драка. По данным полиции, в результате инцидентов около 100 фанатов «ткачей» столкнулись с почти 200 сторонниками «Пари Сен-Жермен». В автобусах случился пожар.

Движение по трассе было прервано в обоих направлениях, в частности, из-за густого дыма, который поднялся на месте происшествия. В ходе столкновений пострадали не менее двадцати человек. Среди них как минимум двое болельщиков ПСЖ, один получил ранение глаза, у другого травма запястья.

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vaw9tvuqa4rc
vaw9tvuqa4rc
вчера в 22:27
Цивилизацией во Франции и не пахнет, сплошное быдло...
Гость
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