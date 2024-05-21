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Стала известна стоимость билетов на матч с Белоруссией для россиян

вчера, 16:49
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия07.06.2024 в 20:00 Не начался

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Белоруссии. Их стоимость для российских болельщиков — 700 рублей.

Встреча пройдёт 7 июня на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Для российских болельщиков предусмотрены билеты в гостевой сектор С23. Их можно приобрести только на сайте билетного партнёра РФС.

После оформления заказа на указанный адрес электронной почты будет отправлен ваучер. В срок до 31 мая покупателю направят электронный билет, который будет действителен для прохода в день матча. Количество: один билет в одни руки.

Поединок станет первой выездной игрой для российской команды в 2024 году.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:47
Нормальная цена для товарищеского матча.
LogvinovSerj
LogvinovSerj ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 18:04
Вы думаете это дорого?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:46
Не думаю что эта цена остановит иистиных болельщиков футбола!
Гость
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