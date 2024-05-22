Вице-спикер Госдумы: «Думаю, пришло время обсудить, эффективен ли Fan ID»

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков высказался о введении карты болельщика (Fan ID) на матчах чемпионата страны по футболу.

Я однозначно не поддерживаю Fan ID. Мы не голосовали за этот законопроект. Время покажет, но мы как партия не поддержали законопроект. Мы видим пустые трибуны. Это значит, что если закон не действующий, то пришло время посмотреть на него ещё раз, дать какие-то новые предложения.

Можно ли ожидать отмену Fan ID? Важно то, что я своими глазами вижу пустые трибуны, а значит, что решение не работает. Мы с несколькими фракциями обсуждали этот вопрос, думаю, пришло время заново начать обсуждение, эффективна ли эта мера.