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Вице-спикер Госдумы: «Думаю, пришло время обсудить, эффективен ли Fan ID»

вчера, 13:54

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков высказался о введении карты болельщика (Fan ID) на матчах чемпионата страны по футболу.

Я однозначно не поддерживаю Fan ID. Мы не голосовали за этот законопроект. Время покажет, но мы как партия не поддержали законопроект. Мы видим пустые трибуны. Это значит, что если закон не действующий, то пришло время посмотреть на него ещё раз, дать какие-то новые предложения.

Можно ли ожидать отмену Fan ID? Важно то, что я своими глазами вижу пустые трибуны, а значит, что решение не работает. Мы с несколькими фракциями обсуждали этот вопрос, думаю, пришло время заново начать обсуждение, эффективна ли эта мера.

Fan ID обязателен для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги.

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Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:06
Даванков склонен к мелкой фронде ...
но "товарищи его поправят", он и замолчит !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:11
Конечно эффективен...
Тут и обсуждать нечего....
На Кубок ходит в 3 раза больше зрителей чем на Чемпионат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:23
А еще неплохо бы в Думе рассмотреть о расхдовании огромных денег на профессиональные клубы такими госструктурами как Газпром, РЖД, ВТБ. Газпром впервые за всю историю оказался в огромном убытке за 23 г. Больше 300 млрд рублей. А между тем на Зенит потрачено около 20 млрд рублей. Тема для обсуждения. РЖД повышает цены на билеты и Локо не бедствует. А мы платим. А Думе это неинтересно7
pcxrmg2fjj64
pcxrmg2fjj64
вчера в 16:42
Паспорт гражданина России на футболе не котируется....
qqht7cm84d64
qqht7cm84d64
вчера в 16:16
Только зрителей потеряли и кто-то на этом нажился.
lotsman
lotsman
вчера в 14:45
Дешёвый популизм, со стороны Даванкова.
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:40
Фан ID не эффективен, но и его не отменят. Вот всё что будет в обсуждении. Максимум это как то упростят его получение.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:28
Возможно начинается "прощупывание почвы" скажем так в "другом направлении"...
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 14:18
В принципе, миллиарды уже распилили на внедрении, теперь можно и отменять) Главное, фанаты будут рады, рейтинги власти повысятся.

Такая фишка - сначала ввести какую-нибудь абсолютную фигню, распилить на этом миллиарды, а потом её отменить и представить это как достижение, всегда на благо карманов и популярности власти работала.

Только я не думаю, что ФанУйди будут отменять, не вяжется это как-то с политикой закручивания гаек.
альсато
альсато
вчера в 14:10
Глупость полнейшая !..этот Fan id...
25bzrwgakcew
25bzrwgakcew
вчера в 14:05
Это голос малой партии, результата не будет!!!
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