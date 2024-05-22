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Фанаты «предвидели» уход Почеттино из «Челси»

вчера, 22:29

Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Челси».

Некоторые фанаты полагают, что судьба специалиста в клубе была решена заранее. Болельщики аргументируют это эпизодом, который случился после финала Кубка Лиги, в котором «синие» проиграли «Ливерпулю» (0:1).

Во время церемонии награждения рулевой отказался пожать руку совладельцу «аристократов» Тодду Боэли, проигнорировав его во время получения командой серебряных медалей.

Согласно иному мнению, аргентинец всё же ответил на рукопожатие, но левой рукой.

Фанаты «предвидели» уход Почеттино из «Челси»

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:15
Игроки значит "Ни ухом , ни рылом " , а фанаты оказывается "предвидели"...)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:58
Фанатов не обманешь... душой чувствуют...
Гость
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