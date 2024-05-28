Назначены судьи на стыковые матчи между РПЛ и Первой лигой

Назначены арбитры и инспекторы на стыковые матчи между клубами РПЛ и Первой лиги сезона 2023/24.
29 мая (среда)
«Урал» – «Акрон»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.
«Пари НН» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.
1 июня (суббота)
«Акрон» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.
«Арсенал» – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Сергей Мацюра.
в другой паре - не знаю
в другой паре - не знаю