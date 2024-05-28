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Назначены судьи на стыковые матчи между РПЛ и Первой лигой

вчера, 12:59

Назначены арбитры и инспекторы на стыковые матчи между клубами РПЛ и Первой лиги сезона 2023/24.

29 мая (среда)

«Урал» – «Акрон»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья – Евгений Буланов; VARАртём Любимов; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VARАртём Чистяков; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

1 июня (суббота)

«Акрон» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VARАлексей Сухой; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

«Арсенал» – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; VARПавел Шадыханов; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Сергей Мацюра.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 22:05
А Акрон если что будет очередной бездомной командой? Или будут на Металлурге в Самаре играть?
112910415
112910415
вчера в 16:41
Урал сильнее соперника !
в другой паре - не знаю
альсато
альсато
вчера в 15:51
Не суди-да не судим будешь)))))
8npzvgru24r4
8npzvgru24r4
вчера в 15:16
Уралу победы, а НН и Арсенал оставить в пердиве.
anz68ymdub5x
anz68ymdub5x
вчера в 15:08
Хорошо, хоть не Иванов из Ростова, а то бы поубивали друг друга.
r44xegsx5bjr
r44xegsx5bjr
вчера в 14:53
И им косяков не избежать.
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:43
Не боярское это дело - стыки судить!)
a-league
a-league
вчера в 14:38
Если Кукуяна поменять на Мешкова, то получится ТОП главных РПЛ-овских коррупционеров.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:16, ред.
Думаю в РПЛ в итоге выйдут Тула и Урал. Ошибусь признаю публично . Хотя Нижний Новгород жаль
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 14:12
счастливчики судьи, сезон уже закончился, а им еще выпал шанс хорошенько заработать
lotsman
lotsman
вчера в 13:52
Удачи всем и чтобы без скандалов.
pomor45
pomor45
вчера в 13:48
Вершители судеб аутсайдеров.
pomor45
pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:47
Мавр сделал своё дело, мавру надо отдохнуть.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:29
А где Карась????... или это не его уровень
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:05
Лучшие судьи будут судить матчи жизни....
5xcj4mbw49xf
5xcj4mbw49xf
вчера в 13:04
Пожелаем меньше грубых ошибок! Игры очень важные...
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