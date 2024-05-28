Назначены судьи на стыковые матчи между РПЛ и Первой лигой

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вчера, 12:59

Назначены арбитры и инспекторы на стыковые матчи между клубами РПЛ и Первой лиги сезона 2023/24.

29 мая (среда)

«Урал» – «Акрон»: судья – , ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Арсенал»: судья – , ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

1 июня (суббота)

«Акрон» – «Урал»: судья – , ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.