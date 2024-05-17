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Клопп выступил за отмену VAR

вчера, 14:26

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил за отмену VAR в Англии.

Люди неправильно используют VAR. Я бы проголосовал за отмену VAR. Проблема не в VAR, людей изменить нельзя, поэтому я бы проголосовал за отмену VAR.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:26, ред.
Клоппу уже все равно и теперь Клопп будет смотреть футбол по телевизору наблюдая как тренеры будут в недоумении от решений судей, даже когда нет офсайда он будет или когда он будет, сделают вид что не было )
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 18:22
Ещё убрать симуляции которые тянут время )
Tex
Tex
вчера в 17:21, ред.
Больше веры в профессионалов вроде Эвребе!!! Клопу пора отдыхать
alexamit
alexamit
вчера в 15:46
VAR себя не оправдывает.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:32
Голосуй, не голосуй - всё равно получишь .. Хе.. 🤭
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:18
Подна94 решил перед уходом
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:10
Полностью согласен... Кому нужны эти паузы по 5 минут, несколько раз празднование гола и т.д.... Футбол теряет зрелищность...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:07
Клопп разбирается в футболе и как никто другой понимает вред от ВАР. Его команда не раз пострадала из-за ВАРа, вспомнить хотя бы скандальный матч с Тоттенхэмом. Поддерживаю Клоппа.
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки
вчера в 15:01, ред.
Что-то бредит немец откровенно. По его словам, если проблема в неправильном использовании VAR, то нужно отменять VAR.
Если инструмент рабочий, а судья не научился по нему правильно интерпретировать эпизоды, то проблема в инструменте? Система относительно нова и надо дальше обучаться, достигая профессионализма.
Если VAR как-то сокращал издержки человеческих ошибок, то немец предлагает сделать шаг назад и снова ныть с Айтекинов и Эвребе.
Если такой умный, пусть создает фонд и финансирует курсы для судей по повышению квалификации
swg9r3uzbcze
swg9r3uzbcze
вчера в 14:51
Надо просто научиться ей пользоваться. В волейболе же и баскетболе научились.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 14:51
Человеческий фактор всегда будет, один тренер, например, накупил пятьдесят человек в центр и в атаку, а в защите пусть косячники Матип и Гомес играют.
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