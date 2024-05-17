Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил за отмену VAR в Англии.
Люди неправильно используют VAR. Я бы проголосовал за отмену VAR. Проблема не в VAR, людей изменить нельзя, поэтому я бы проголосовал за отмену VAR.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил за отмену VAR в Англии.
Люди неправильно используют VAR. Я бы проголосовал за отмену VAR. Проблема не в VAR, людей изменить нельзя, поэтому я бы проголосовал за отмену VAR.
Если инструмент рабочий, а судья не научился по нему правильно интерпретировать эпизоды, то проблема в инструменте? Система относительно нова и надо дальше обучаться, достигая профессионализма.
Если VAR как-то сокращал издержки человеческих ошибок, то немец предлагает сделать шаг назад и снова ныть с Айтекинов и Эвребе.
Если такой умный, пусть создает фонд и финансирует курсы для судей по повышению квалификации
Если инструмент рабочий, а судья не научился по нему правильно интерпретировать эпизоды, то проблема в инструменте? Система относительно нова и надо дальше обучаться, достигая профессионализма.
Если VAR как-то сокращал издержки человеческих ошибок, то немец предлагает сделать шаг назад и снова ныть с Айтекинов и Эвребе.
Если такой умный, пусть создает фонд и финансирует курсы для судей по повышению квалификации