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Некоторые матчи заключительного тура РПЛ могут пройти без системы VAR

вчера, 19:38

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о том, что не все матчи 30-го тура может получиться провести с помощью VAR.

Встречи заключительного тура чемпионата России пройдут 25 мая, все они начнутся в одно время.

Об интриге внизу таблицы

Это ещё «Балтика» додержалась, результат победный в прошлом туре. На самом деле, не менее интересная борьба. Знаете, что ещё радует, помимо интриги наверху и внизу? Мы все говорим о том, что нет мотивации, только первое место, всё остальное всё равно, какая разница, какое — второе или 5-6-е. По идее, «Локомотив» решил свои турнирные задачи: есть небольшие шансы на третье место, которое, по мнению некоторых экспертов, особо никому не нужно. Но видите, какая борьба в матче, которая для «Факела» решает всё. То же самое было со «Спартаком».

К сожалению, технически мы пытаемся решить совместно с РФС, но не больше пяти матчей VAR может обслуживаться. Сейчас пытаемся найти технические решения, надеюсь, вместе найдём. Но не все матчи может получиться играть с VAR. Какой матч играть без VAR? Посмотрите расписание, во всех матчах что-то решается. Поэтому давайте наблюдать за концовкой.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 21:37
Кому это выгодно выясним после завершения чемпионата.
kdt4zm9v36g3
kdt4zm9v36g3
вчера в 21:02, ред.
Это выгодно только Динамо.
pomor45
pomor45
вчера в 20:42
Какие проблемы? Проводите все матчи без ВАР.
f933jx8dfjyd
f933jx8dfjyd
вчера в 19:43
Зачем вводить эту систему,если потом её не пользоваться
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