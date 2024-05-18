Некоторые матчи заключительного тура РПЛ могут пройти без системы VAR

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о том, что не все матчи 30-го тура может получиться провести с помощью VAR.
Встречи заключительного тура чемпионата России пройдут 25 мая, все они начнутся в одно время.
Об интриге внизу таблицы
Это ещё «Балтика» додержалась, результат победный в прошлом туре. На самом деле, не менее интересная борьба. Знаете, что ещё радует, помимо интриги наверху и внизу? Мы все говорим о том, что нет мотивации, только первое место, всё остальное всё равно, какая разница, какое — второе или 5-6-е. По идее, «Локомотив» решил свои турнирные задачи: есть небольшие шансы на третье место, которое, по мнению некоторых экспертов, особо никому не нужно. Но видите, какая борьба в матче, которая для «Факела» решает всё. То же самое было со «Спартаком».
К сожалению, технически мы пытаемся решить совместно с РФС, но не больше пяти матчей VAR может обслуживаться. Сейчас пытаемся найти технические решения, надеюсь, вместе найдём. Но не все матчи может получиться играть с VAR. Какой матч играть без VAR? Посмотрите расписание, во всех матчах что-то решается. Поэтому давайте наблюдать за концовкой.