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Карасёв рассудит «Краснодар» и «Динамо». Назначения на 30-й тур РПЛ

вчера, 11:33

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Балтика» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.

«Факел» – «Ахмат»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Рубин» – «Сочи»: судья – Егор Егоров, ассистенты судьи – Игорь Князев, Алексей Ермилов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; инспектор – Эдуард Малый.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 09:10
Павел Каманцев сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применяться на семи матчах 30‑го тура РПЛ.

Мы можем обеспечить одновременную работу VAR на пяти матчах с помощью VAR‑центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему VAR в семи матчах решающего тура. Единственное, не на всех из них будут работать офсайдные линии.
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Видимо Каманцев говоря о двух мобильных станциях имел ввиду и ту, которая есть в Краснодаре.
pomor45
pomor45
вчера в 22:52
Выполнение Карасёвым поставленной задачи подкрепляется его судейским авторитетом. Что позволено Карасёву, то не позволено Мешкову.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ a-league (раскрыть)
вчера в 22:26
Рвать ничего не надо, надо сыграть в свою игру, тем более на Ростов давить ничего не будет и это плюс
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:04
Я могу разъяснить еще подробнее) В некоторых городах есть на стадионах комната ВАР, а в некоторых нет. Знаю, что в Краснодаре она есть и я в ней даже был, в рамках экскурсии. Но так как нет такой комнаты у всех, РФС организовал офис в Москве. Все ВАР работают из Москвы.

Если бы они отправили одну команду ВАР в Краснодарскую комнату ВАР, одно место в офисе в Москве бы освободилось и технически можно было бы посадить туда двух ВАРовцев на матч Рубина. Но у нас в РФС видимо не любят принимать решения, либо не хотят этого делать
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:34
Было разъяснение, что РПЛ технически не может обеспечить ВАРом все восемь матчей одновременно.
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 17:24, ред.
Карасёв судит адекватно. И мотивация у Краснодара как минимум не ниже чем у Динамо. И по классу быки повыше будут. Да и заслужили более высокое место в итоге чем милиционеры , более качественной игрой в течении всего сезона, а не только лишь рывком на финише. Да и рывок динамовский был не без изрядной доли фарта. Высоко-классной игры они не показали.
Так что Краснодар явный фаворит, и в какой то "особой помощи" арбитра не нуждается. У команды вполне реальный шанс на первый в истории титул. Зенит же приучил по ходу сезона , увы для меня, к "чудесам" . И я бы не стал заранее засчитывать поражение ФК Ростов в Питре .
Главное , чтобы арбитр не мешал игре идти своим ходом. Не выдумывал пендели там где их нет, не отменял забитые по всем правилам голы, не исполнял экстра таймы до "золотого" гола с неочевидного пенальти... короче, главное чтобы эту игру судил не Сухой - что и случилось .
Краснодару удачи, и возможно чемпионства. Заслужили.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:04
Карасёв тот ещё что-нибудь придумает эдотакое он же прекрасно понимает кто должен стать чемпионом
112910415
112910415
вчера в 16:50
Карасёв своё дело знает !
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 16:27
Довольно неожиданно. А почему не Сухой ? Или для Динамо и бронзы хватит ?
sz7hys4a8wtd
sz7hys4a8wtd
вчера в 15:21
Мешков не лучший вариант для Зенита, но все равно лучше, чем ростовский Иванов.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:10, ред.
Карасёв с Кукуяном потопят мечты Динамо
На последний тур обязаны были дать Орсато или поляка лысого
a-league
a-league
вчера в 13:35
Согласен - Карась очень квалифицированный киллер
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:33
Битва за место в турнирной таблице и медали.
a-league
a-league ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 13:31, ред.
Одной надежды мало - надо как-то заинтересовывать.
Вот с чего бы клубу, которому уже ничего не надо, начать рвать на поле жилы и травмироваться в последнем матче ? Ради чего ?
Andre Lanski
Andre Lanski
вчера в 13:28
Карасев неплохо судит. Может напортачить. За очень хорошие деньги. Но так, что особо не подкопаешься.
Все от квалификации зависит! Умный так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.» СЭ19.05.2023

«Спартаку» было необходимо побеждать, чтобы догнать в турнирной таблице Clube de futebol «Zenitе». Важнейшее влияние на результат матча оказал судья МЕШКОВ, который
отменил сразу два гола «Спартака» и не оставил бригаде видеоассистентов рефери (VAR) хотя бы что-то исправить.
lotsman
lotsman
вчера в 13:19
Последний тур, он самый важный. Чемпионский титул зависит от игры двух пар Краснодар - Динамо, Зенит - Ростов. У Карасёва и Мешкова тяжёлая будет работа. Они будут под пристальным вниманием, можно сказать, под микроскопом. Это будет сильно на них давить и хорошо, если они справятся с давлением и не накосячат. Ненамного легче будет Безбородову, Балтика - Локомотив. Балтике нужно вырваться из подвала, а Локомотиву не пропустить вперёд Спартак и догнать Краснодар. И Оренбург желает оторваться от стыковых матчей. Так что и Иванов будет под пристальным вниманием, если учитывать, что в Спартаке много любителей понырять. В общем, тур очень напряжённый, всем удачи.
suiw
suiw
вчера в 13:06
    альсато
    альсато
    вчера в 12:34
    ааааа...вот где самое интересное!)))))..Дожились, что в последнем туре -решаем весь комплект наград чемпионата (что, кому достанется) и определяем второго участника на прямую (Лучшей Лиги Мира) ФНЛ на следующий сезон!)))))
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 12:31
    Главное чтобы без косяков!Хотя это вряд ли!
    LOpp
    LOpp
    вчера в 12:28
    «Зенит» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков


    тут подстраховались конкретно
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 12:25
    Надежда только на Валеру
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:18
    Меня больше интересует тов. Иванов.... главное чтобу не накосячил в игре со Спартаком...
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 12:05
    Значит на игре Рубин-Сочи не будет ВАР. Если я не проглядел ничего) Но вроде только у них видеоассистент не назначен. могли бы людей с ПерДива посадить) Всего-то двоих надо
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:42
    Кто бы сомневался , что Карасёв будет дирижером на этой игре)
    Гость
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