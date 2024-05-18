Только один матч последнего тура РПЛ пройдёт без VAR

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применяться на семи матчах 30‑го тура РПЛ.
Мы можем обеспечить одновременную работу VAR на пяти матчах с помощью VAR‑центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему VAR в семи матчах решающего тура. Единственное, не на всех из них будут работать офсайдные линии.
Всегда исходим из турнирного значения матчей. Поэтому игра «Рубин» — «Сочи» пройдёт без системы VAR.