Только один матч последнего тура РПЛ пройдёт без VAR

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил, что система видеопомощи арбитрам ( VAR ) будет применяться на семи матчах 30‑го тура РПЛ .

Мы можем обеспечить одновременную работу VAR на пяти матчах с помощью VAR ‑центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему VAR в семи матчах решающего тура. Единственное, не на всех из них будут работать офсайдные линии.