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Только один матч последнего тура РПЛ пройдёт без VAR

вчера, 21:54

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применяться на семи матчах 30‑го тура РПЛ.

Мы можем обеспечить одновременную работу VAR на пяти матчах с помощью VAR‑центра, но благодаря двум мобильным станциям мы сможем использовать систему VAR в семи матчах решающего тура. Единственное, не на всех из них будут работать офсайдные линии.

Всегда исходим из турнирного значения матчей. Поэтому игра «Рубин» — «Сочи» пройдёт без системы VAR.

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Некоторые матчи заключительного тура РПЛ могут пройти без системы VAR
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Все комментарии
pqxb8k4myhha
pqxb8k4myhha
сегодня в 04:26
Грех экономить на копейках....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 03:49
Интересно как сложатся матчи..?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:43
Вот именно. Я, к примеру, приехал домой (в Чечню) на отпуск. Хочу завтра на стадион, а у меня нету этого фан айди
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:25
Лучше бы весь тур без Fan Id…...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:00
Что это ещё за ерундовина
drug01
drug01
вчера в 21:59
Но это игра не центральная. Для Сочи всё ясно!
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