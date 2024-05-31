Адиев покинул сборную Казахстана

Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана, сообщила пресс-служба национальной команды.
Теперь специалист будет возглавлять только «Ахмат», не совмещая должности.
Адиев тренировал сборную Казахстана с 2022 года.
Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана, сообщила пресс-служба национальной команды.
Теперь специалист будет возглавлять только «Ахмат», не совмещая должности.
Адиев тренировал сборную Казахстана с 2022 года.
Но состав усиливать надо , что бы не бороться за выживание а радовать своих болельщиков более высокии целями
Но состав усиливать надо , что бы не бороться за выживание а радовать своих болельщиков более высокии целями