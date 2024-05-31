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Адиев покинул сборную Казахстана

вчера, 10:39

Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана, сообщила пресс-служба национальной команды.

Теперь специалист будет возглавлять только «Ахмат», не совмещая должности.

Адиев тренировал сборную Казахстана с 2022 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:50
скорее всего, правильный выбор !
Шуnя771
Шуnя771 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 16:30
Скажу по секрету - он работает в ФК АХМАТ)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:20
Удачи Магомеду.. !
Но состав усиливать надо , что бы не бороться за выживание а радовать своих болельщиков более высокии целями
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:49
Самое интересное,это то,что если Адиев не выполнил бы задачу с Ахматом,то на его место в сборной Казахстана нашли бы другого тренера,тем более после поражения от Балтики,уже депутат в Казахстане поднимал тему о рассмотрении вопроса о его профпригодности,это тема могла бы иметь продолжение,если бы затем 5 матчевая серия побед и решение Адиевым поставленной задачи.
adekvat
adekvat
вчера в 14:42
Кто инициатор выбора в пользу Ахмата интересно.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:51
Видимо нашёл другую работу..
b79t3e93mqk7
b79t3e93mqk7
вчера в 12:23
В Ахмате начал неплохо, не позволит команде опуститься, а казахи найдут нового тренера.
7peastpdkanq
7peastpdkanq
вчера в 12:22
Очень мудро, а то ни там, ни сям. Удачи в работе с Ахматом.
dpm48ugyseuf
dpm48ugyseuf
вчера в 11:59
На двух стульях сложно было усидеть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:57
Удачи.. Мохьмад. . Но лучше было быпоработать с сборной когда получается что то
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:33
Сколько дадут поработать в этом специфическом клубе... непонятно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:15
Магомед вернулся на родину и это хорошо. Удачи и успехов!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:56
Совершенно правильное решение . Ахмату Удачи с Адиевым .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:43
Ждём-с уверенных побед Ахмата!
Вещий
Вещий
вчера в 10:43
Совмещение особой пользы не приносит... наверное все правильно сделал.
Гость
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