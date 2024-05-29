Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияГермания. Бундеслига 2023/2024

«Бавария» объявила о назначении Компани

вчера, 18:15

Пресс-служба «Баварии» объявила о назначении Венсана Компани на должность главного тренера клуба.

Контракт с бельгийским специалистом подписан до лета 2027 года.

«Бавария» объявила о назначении Компани

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноНиколич покинул пост тренера клуба «Аль-Шабаб»
Сегодня, 11:16
Президент «Урала» объяснил увольнение Ганчаренко
Сегодня, 10:52
ОфициальноГанчаренко ушёл из «Урала»
Сегодня, 10:16
Компани: «С нетерпением жду вызова в „Баварии“»
Вчера, 18:24
ОфициальноХанс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
Вчера, 15:38
ОфициальноАлександр Кержаков — главный тренер «Кайрата»
Вчера, 13:23
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:38
Да ладно тебе.))) дела Баварии меня не интересуют, но думаю, этот выбор- полный тупик.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:34
Не..., не надо. Пусть переварит своё щястье. )))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:33
Могу позвонить ему, спросить его мнение.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:31
Как по мне- решение странное. Думаю, через месяц будут вспоминать Томаса... Но, как и обещал- дела Баварии не интересуют.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:28, ред.
До жути интересно, как к этому этюду отнесётся "Главный " тутошний "спец" по Баварии... Теперь его вместо ТТ будет развлекать этот нигер из Конго.))
Думаю что наш общий "друг" от этой новости ушёл в астрал.)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:16, ред.
А можно сказать и по другому- "маразматический этюд".)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:14
До свидания- лучше, чем прощай...)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
25процентный клоун
25процентный клоун ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 09:52
История Баварии не знает таких авантюр
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 09:30
Как быстро летит время
Кажется, вот же Компани монолит обороны МанСити. А он уже тренер Баварии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Grundik (раскрыть)
сегодня в 07:01, ред.
Просто они поменяли Аллегри на Индзаги и Зеедорфа и Милан стал играть ещё хуже.
При Аллегри Милан становился чемпионом Серии А , да и в ЛЧ неплохо играли.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Grundik (раскрыть)
сегодня в 01:44
Флик какой специалист был в Баварии, когда только пришёл? Он выиграл за сезон абсолютно все титулы, повторил рекорд Барселоны 2009 года.

Теперь Флик в Барселоне, снова его называют непонятным специалистом.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:40
Почему ошибка? Смелое решение. Раз назначили Компани, значит в руководстве Баварии видят в нём потенциал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:57
Это называется Вид на Мюнхенский провал.

P.S. Хённесс поймал плод своих понтов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Luis Suares Kz. (раскрыть)
вчера в 21:42
вернулся в Бельгию, в Андерлехт.
даже помог клубу с долгами, то ли выкупил долю, то ли выделил денег на погашения долгов.
немного потренировал Андерлехт с переменным успехом скажем так.
затем принял Бернли.
начал круто, громил всех в Чемпионшипе.
вышел в АПЛ и вылетел, сказалось, все обратно в Чемпионшип начать с нуля
но оказалось, этот лифт поднимался в Баварию.
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:37
Честно вобще не знал что Компани тренером стал..просто помню в МС был стеной обороны, как Ван Дейк
Grundik
Grundik ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:20
Милан, скорее всего, сделал очень умно, назначив своих. В Спам бы так - Аленичева, Титова и Тихонова и время поработать. Аленичева убрали очень быстро, но Каррера тогда сам сказал, что после Дмитрия Анатольевича не нужно было что-то менять и мешать команде играть. В итоге - Чемпионы. Есть повод задуматься, .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:16
До свидания, Бавария. Огромная ошибка
Incredulous
Incredulous ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:14
Так в этом как раз и была проблема, Компани видя что его тактика не приносит результатов, абсолютно не извлекал из этого никаких уроков, и продолжал гнуть свою линию. То, что работало с Андерлехтом и тем же Бернли в Чемпионшипе, полностью поломалось в АПЛ, и Венсан просто не знал что делать дальше. Никакой тренерской гибкости, и умения работать над ошибками. Может в Бундеслиге что-то и будет частично получаться, но в ЛЧ с таким подходом Бавария точно далеко не уйдёт. Не в коем случае не претендую на звание футбольного эксперта, просто моё личное мнение и не больше.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:02
Компани гл. тренер Баварии?!
Вот это поворот
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 20:41
Это риск, через год передумают...))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 20:13
Ну всё! Дальше только лига Европы и лига Конференций
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:46, ред.
Аталанта очень грамотно сыграла и прежде всего стратегически. Гасперини не дал развернуться Алонсо, перекрыл ему кислород на подступах к своей штрафной и очень четко сработал на подстраховке. Сколько раз, приходилось видеть, как футболисты Байера, подходя к штрафной соперника, готовились нанести разящий удар, но, тут же, перед ними появлялся соперник! Отработанная тактика- прежде всего тренерская!!! Не отдал середину поля и при этом не стал прижиматься к своим воротам. В атаке сыграл просто, без понтов. Победа Гасперини- чисто тренерская, на опыте- прежде всего. То, чего не смог сделать Тухель, в Бундеслиге, сделал мудрый Гасперини. В этой победе, нет тренерской гениальности, но, есть богатый опыт и жизненная Мудрость...)))
Grundik
Grundik ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:42
Я имел в виду, что в ТАКУЮ команду как БАВАРИЯ нельзя приглашать непонятных, пока, специалистов. Всегда любил смотреть, как они играют, всегда на ВЫСОКОМ УРОВНЕ, машина. Сейчас немного грустно. А то, что не хуже - так это просто недопустимо. Он должен быть на голову ЛУЧШЕ. Там должен быть лучший тренер, который команду вернёт на уровень. Я остаюсь при своём мнении - либо мозгов, либо денег не хватает. Бавария и эксперименты с тренерами - вообще не понимаю, так можно сделать из команды что-то непонятное. И не нужно сравнивать Бундеслигу и Чемпионшип, это несерьёзно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grundik (раскрыть)
вчера в 19:16
если Ливерпуль и МЮ приглашают в тренера голландских спецов, то и Компани не хуже.. все таки Чемпионшип непростой турнир
Grundik
Grundik
вчера в 19:11
Капец, какое сомнительное назначение. По-ходу у баварцев или деньги или мозги заканчиваются. Защитник был шикарный, не спорю, но как тренер пока никакой, и уже в Баварию подписали, не понимаю таких движений. В такую команду, как Бавария, нельзя приглашать сырых и сомнительных тренеров, почему то у меня навязчиво возникает аналогия со Спартаком после Романцева.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 19:08, ред.
Это уже зависимость ) Без обид для болельщиков Спартака.
Как в песне Джигана:
Я на тебя подсел, на тебе завис.
Ты голову дурманишь необыкновенно.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:06
Алонсо скорее всего контратакует, они не штурмуют ворота. Поэтому Байер не смог взломать Аталанту в финале ЛЕ, не сумел Байер организовать штурм, а в такие моменты нужно включать режим атакующей команды.
Если Бавария будет как Бернли и пропускать слишком много, Компани сделает из Алонсо снова чемпиона Бундеслиги.
Garrincha58
Garrincha58 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:04
а Спартак уже который раз берёт физрука и ни как не может узнать, что же это такое?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:01
молодые тренеры всё чаще появляются на европейском горизонте
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:58, ред.
Вообще сейчас модно назначать ноунеймов.
Посмотрите на Ньюкасл который взял Хау, а у Хау тоже не было титулов и трофеев. Ювентус взял Пирло, Милан назначал Индзаги и Зеедорфа, Челси Лэмпарда, МЮ Сульшера и Рангника, Реал Лопетеги и Солари.
Без этого никак, каждый клуб должен взять физрука и узнать что это такое.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 