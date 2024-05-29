«Бавария» объявила о назначении Компани

Пресс-служба «Баварии» объявила о назначении Венсана Компани на должность главного тренера клуба.
Контракт с бельгийским специалистом подписан до лета 2027 года.
Пресс-служба «Баварии» объявила о назначении Венсана Компани на должность главного тренера клуба.
Контракт с бельгийским специалистом подписан до лета 2027 года.
Вообще Бернли выиграл Чемпионшип и вылетел с треском обратно. Именно из-за недостатка опыта на высоком уровне, чтобы спастись в АПЛ. И это может сопровождаться в Баварии. Так как уровень другой, спрос другой. Никто не будет смотреть как финтанул Коман или Гнабри или на шикарную передачу Мюллера или Горецки, а будут смотреть на результаты.
Просто в Баварии пытаются запустить китайскую копию Алонсо, но неизвестно что из этого получится.
Риск безусловно есть и в Баварии это должны понимать и если провал будет рвать волосы уже не нужно.
Вообще Бернли выиграл Чемпионшип и вылетел с треском обратно. Именно из-за недостатка опыта на высоком уровне, чтобы спастись в АПЛ. И это может сопровождаться в Баварии. Так как уровень другой, спрос другой. Никто не будет смотреть как финтанул Коман или Гнабри или на шикарную передачу Мюллера или Горецки, а будут смотреть на результаты.
Просто в Баварии пытаются запустить китайскую копию Алонсо, но неизвестно что из этого получится.
Риск безусловно есть и в Баварии это должны понимать и если провал будет рвать волосы уже не нужно.
в стиле Макс Эберля.
Компани его предложение.
мне кажется, все это попытка найти своего Хави Алонсо.
стиль атакующий авантюрный футбол.
слишком рискованное решение.
посмотрим, как баварцы проведут летнее ТО.
приключении Баварии Компани только начинаются
в стиле Макс Эберля.
Компани его предложение.
мне кажется, все это попытка найти своего Хави Алонсо.
стиль атакующий авантюрный футбол.
слишком рискованное решение.
посмотрим, как баварцы проведут летнее ТО.
приключении Баварии Компани только начинаются