Президент «Урала» объяснил увольнение Ганчаренко

Президент «Урала» высказался об уходе с поста главного тренера команды.

Неужели никому не понятно, с чем связана отставка Ганчаренко?! Причины понятны — в результатах. Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыковых матчей, не было никакого резона! И так для всех понятная ситуация, «Урал» борется за сохранение прописки в РПЛ , и будет делать это и во втором матче, но уже без Ганчаренко.