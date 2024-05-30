Президент «Урала» объяснил увольнение Ганчаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об уходе Виктора Ганчаренко с поста главного тренера команды.
Неужели никому не понятно, с чем связана отставка Ганчаренко?! Причины понятны — в результатах. Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыковых матчей, не было никакого резона! И так для всех понятная ситуация, «Урал» борется за сохранение прописки в РПЛ, и будет делать это и во втором матче, но уже без Ганчаренко.
Вопрос в другом - зачем менять тренера, перед, фактически, решающей игрой, и не просто менять, а менять- на никому неизвестного тренера!!! Кто такой Аверьянов?! Впервые слышу!
Ну ладно, менять на крупного, авторитетного специалиста, на котoрого можно надеяться, перед решающей игрой. Но так решение Иванова выглядит чисто эмоциональным и поспешным.
Хорошо если команда соберется, сплотится, и даст бой в гостях, а если нет? Да, Ганчар сезон провалил. Причины не знаю. Но менять тренера, вдруг, на эмоциях - неразумно.
Вопрос в другом - зачем менять тренера, перед, фактически, решающей игрой, и не просто менять, а менять- на никому неизвестного тренера!!! Кто такой Аверьянов?! Впервые слышу!
Ну ладно, менять на крупного, авторитетного специалиста, на котoрого можно надеяться, перед решающей игрой. Но так решение Иванова выглядит чисто эмоциональным и поспешным.
Хорошо если команда соберется, сплотится, и даст бой в гостях, а если нет? Да, Ганчар сезон провалил. Причины не знаю. Но менять тренера, вдруг, на эмоциях - неразумно.
Касаемо ВМГ и Иванова скажу следующее. Было видно, что "Урал" накатывает на финиш на полуспущенных, если не на ободах. Но у "Урала" было все в его руках (ногах, голове), потому как по сути все решающие матчи играть волею календаря нужно было с прямыми конкурентами.
И Грише нужно было убирать ВМГ гораздо раньше, туров за шесть до окончания чемпионата, в надежде на то, что новый тренер или ИО встряхнет команду, так бывает (Слишкович в курсе). И может быть не пришлось бы играть стыки.
Но он вместо этого вещал, что к ВМГ нет вопросов, все тип-топ, а после вчерашнего провального матча вдруг оказался скор на расправу, да только с большой долей вероятности поезд уже ушел.
Вот такие у нас руками водители, исключительно на мой сугубо субъективный взгляд.
Касаемо ВМГ и Иванова скажу следующее. Было видно, что "Урал" накатывает на финиш на полуспущенных, если не на ободах. Но у "Урала" было все в его руках (ногах, голове), потому как по сути все решающие матчи играть волею календаря нужно было с прямыми конкурентами.
И Грише нужно было убирать ВМГ гораздо раньше, туров за шесть до окончания чемпионата, в надежде на то, что новый тренер или ИО встряхнет команду, так бывает (Слишкович в курсе). И может быть не пришлось бы играть стыки.
Но он вместо этого вещал, что к ВМГ нет вопросов, все тип-топ, а после вчерашнего провального матча вдруг оказался скор на расправу, да только с большой долей вероятности поезд уже ушел.
Вот такие у нас руками водители, исключительно на мой сугубо субъективный взгляд.