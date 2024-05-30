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Президент «Урала» объяснил увольнение Ганчаренко

вчера, 10:52

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об уходе Виктора Ганчаренко с поста главного тренера команды.

Неужели никому не понятно, с чем связана отставка Ганчаренко?! Причины понятны — в результатах. Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыковых матчей, не было никакого резона! И так для всех понятная ситуация, «Урал» борется за сохранение прописки в РПЛ, и будет делать это и во втором матче, но уже без Ганчаренко.

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Все комментарии
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вчера в 18:40
Иванов ещё круче взбрыкнул, чем Галицкий !
и перед решающим матчем !
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 16:27
Таких тонкостей, я не знаю, Павел, но всецело Вам доверяю. Я помню, Гришу, еще по минику, когда он работал в Синаре, что, этот персонаж из себя представлял, поэтому, могу легко согласиться...)))
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 16:27
Приветствую!Ну не пустом же месте на той ветке начали говорить про него! Очень показательный был момент в его деятельности в ЦСКА! Я тоже подумал что он струсил и слинял! Выходит этакий бумеранг!Когда-то он бросил ЦСКА , а тут его кинул Иванов! Выходит ничья!)))
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 15:25, ред.
У нас нет и независимого суда, чтобы расследования провести, с некоторых пор, как мы знаем, судебная власть полностью подчиняется исполнительной (президент сам назначает верховных судей), а "Урал" по случайности тоже принадлежит государству. Поэтому никаких решений никогда автоматом не будет, государство само себя не засудит.

Вон, КС же продали в этом сезоне у всех на глазах Салтыкова в "Локо" за 30 миллионов рублей при стоимости 300 только по ТМ (а реально молодые игроки обычно в два раза дороже стоимости на ТМ продаются). То есть за 1/20 обычной сделки. Что там что расследовал? Просто взяли и подарили ценный актив. А ещё класснее, что 110 миллионов при этом выведены через агентские. Где расследование? Это открытые факты.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:05
жаль Ганчаренко.
помню его БАТЭ в Лиге чемпионов.
самый молодой тенер ЛЧ, который впервые в истории вывел беларусскую команду в группу ЛЧ и играл с Реалом и Ювентусом.
потом были ЦСКА, Краснодар, Урал...и вот позорное увольнение.
дается мне, что босс Урала боится вылететь, отсюда такое решение.
Страх - это инстинкт, которым обладает каждое существо, человек или животное. Если бы мы не боялись, мы бы долго не прожили.
Иванов боится, что Урал долго не проживет, если вылетит в ФНЛ и застрянет тиам надолго.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца (c)
adekvat
adekvat
вчера в 14:04
Хорошего тренера еще найти надо, и хорошие деньги платить ему надо, и игроков нормальных покупать. Еще разобраться тренер или президент в этом виноват.
Garrincha58
Garrincha58 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 13:31, ред.
у вас есть доказательства, а если нет то зачем писать такие вещи на публику это по крайней мере не этично
isamsn
isamsn
вчера в 13:23
Об уровне Гончаренко как тренера известно не первый год. Даже до уровня ФНЛ его допускать нужно с остарожностью. А о РПЛ ближайшие годы даже и мыслить не стоит.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:47
Я думаю, там может быть всё прозаичнее... "Урал" по факту практически не играл против "Акрона", игроки показательно ничего не делали.

Гриша известен тем, что продаёт все матчи, которые может, не надо говорить об их схеме каждый год - в первой половине они могут быть в первой шестёрке, но закончат всегда на одном из предпоследних мест, проиграв всем аутсайдерам.

А "Акрон" принадлежит пробивному миллиардеру - королю металлопроката.

Я очень удивлюсь, если в этом матче никакой грязи не было, зная Гришу. И да, по такому человеку не ФНЛ плачет, а тюрьма по факту.
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 12:28
Спасибо за ответ!!! Всё конкретно и по делу!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:14
Урал: Здравствуй, ФНЛ. Витюха изжил себя, как тренер. Пора на покой... Жаль Урал...
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:02, ред.
Абсолютно не на Вас. Если бы имел ввиду Ваш комментарий, то так бы и написал "а Вы писали..."

Касаемо ВМГ и Иванова скажу следующее. Было видно, что "Урал" накатывает на финиш на полуспущенных, если не на ободах. Но у "Урала" было все в его руках (ногах, голове), потому как по сути все решающие матчи играть волею календаря нужно было с прямыми конкурентами.

И Грише нужно было убирать ВМГ гораздо раньше, туров за шесть до окончания чемпионата, в надежде на то, что новый тренер или ИО встряхнет команду, так бывает (Слишкович в курсе). И может быть не пришлось бы играть стыки.

Но он вместо этого вещал, что к ВМГ нет вопросов, все тип-топ, а после вчерашнего провального матча вдруг оказался скор на расправу, да только с большой долей вероятности поезд уже ушел.

Вот такие у нас руками водители, исключительно на мой сугубо субъективный взгляд.
drug01
drug01
вчера в 12:00
Всё же уволили Витька! Ему просто не повезло!!!
e3fu8bn6zmcu
e3fu8bn6zmcu
вчера в 11:55
Иванов хочет от команды невозможного.
r4n8sxn2rxrn
r4n8sxn2rxrn
вчера в 11:48
Гончаренко просто погнали, в не сам ушел. За матч с Акроном есть за что.
h4sb22xjbtxy
h4sb22xjbtxy
вчера в 11:47
То чуть ли не в губы бахались (довольны друг другом были), и вот тебе на... Даже сезон не закончили.
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 11:46
Приветствую, Уважаемый!!!
Вы на меня намекаете?))) Ну дело в том, что, никто не знал истинную причину случившегося- я в том числе. Написано было, что Ганчаренко покинул Урал. На первый взгляд, да, показалось, что тренер сбежал, бросил команду, что естественно- чести ему не делает. Но, оказалось, что его уволили, а это многое меняет. То-есть, эмоциональный, грубый и невоспитанный Иванов, на эмоциях срубил под корень тренера, о котором, не так давно говорил очень теплые слова... Ну вот, как-то так.
За адекватность
За адекватность ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:39
Приветствую уважаемый! А буквально веткой ниже народ осудил ВМГ, что он скользкий тип, якобы способен бросить в трудную минуту. Скоры же на соккере на расправу, а оказывается Гриша решил...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:38
Щас придёт спаситель и за один матч оставит команду в РПЛ. Наивные люди...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:38
Как говорят в народе: "Погнали сса...ми тряпками".
Capral
Capral
вчера в 11:33, ред.
Иванов- типичный ЖЛОБ, но кроме всего- еще и не понимает ничего в футболе. Решение Иванова, конечно понять можно: Ганчар довел команду до стыков, работа тренера провальная и тд и тп.

Вопрос в другом - зачем менять тренера, перед, фактически, решающей игрой, и не просто менять, а менять- на никому неизвестного тренера!!! Кто такой Аверьянов?! Впервые слышу!

Ну ладно, менять на крупного, авторитетного специалиста, на котoрого можно надеяться, перед решающей игрой. Но так решение Иванова выглядит чисто эмоциональным и поспешным.

Хорошо если команда соберется, сплотится, и даст бой в гостях, а если нет? Да, Ганчар сезон провалил. Причины не знаю. Но менять тренера, вдруг, на эмоциях - неразумно.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:29
Уже бы дали доиграть стыки.
x5bpj6k6p6dc
x5bpj6k6p6dc
вчера в 11:13
Результат конечно оказался неожиданным,понять гнев президента можно
Гость
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