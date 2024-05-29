Компани: «С нетерпением жду вызова в „Баварии“»

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал о назначении в клуб:
Как тренер, вы должны отстаивать свои идеи. Мне нравится владение мячом. Сейчас я с нетерпением жду самого основного: работы с игроками, построения команды. Когда будет заложен фундамент, успех придет.
Вот кого на самом деле посоветовал Гвардиола Барсе.
Нельзя было увольнять тренера который выиграл ЛЧ, возможно такова участь Баварии, если не следовать здравому смыслу.
Хотя жаль будет Баварию, если команда развалится.
Вот кого на самом деле посоветовал Гвардиола Барсе.
Нельзя было увольнять тренера который выиграл ЛЧ, возможно такова участь Баварии, если не следовать здравому смыслу.
Хотя жаль будет Баварию, если команда развалится.