Компани: «С нетерпением жду вызова в „Баварии“»

Новый главный тренер «Баварии» рассказал о назначении в клуб:

Как тренер, вы должны отстаивать свои идеи. Мне нравится владение мячом. Сейчас я с нетерпением жду самого основного: работы с игроками, построения команды. Когда будет заложен фундамент, успех придет.