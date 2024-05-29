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Компани: «С нетерпением жду вызова в „Баварии“»

вчера, 18:24

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал о назначении в клуб:

Как тренер, вы должны отстаивать свои идеи. Мне нравится владение мячом. Сейчас я с нетерпением жду самого основного: работы с игроками, построения команды. Когда будет заложен фундамент, успех придет.

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:18
Возможно Бавария провалится еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Тогда для возвращения былых позиций нужен будет кто-то опытный и в Мюнхен, возможно, приедет Клопп. Хотя я сам не особо верю, что Юрген возглавит Баварию, у него очень хорошие отношения с фанатами Боруссии, они ему этого не простят.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:27, ред.
После провала игроки Баварии разбегутся и скорее всего к Флику в Барселону.
Вот кого на самом деле посоветовал Гвардиола Барсе.
Нельзя было увольнять тренера который выиграл ЛЧ, возможно такова участь Баварии, если не следовать здравому смыслу.
Хотя жаль будет Баварию, если команда развалится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:31
Хотелось бы, чтобы у него всё получилось...
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 18:31
Основой фундамента будет придание Леройчику ускорения в горизонтальной плоскости в направлении Саудовской Аравии, как вариант - в вертикальной, но тогда нужна вторая космическая.
Гость
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