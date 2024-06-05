Председатель «Ман Сити»: «Решение о будущем Гвардиолы мы примем вместе»

Председатель «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак высказался на тему будущего главного тренера команды .

Пеп всегда был полностью предан этому клубу, каждому контракту, который он подписал с нами. Решение о его будущем мы всегда будем принимать вместе. Не сомневаюсь, что мы, как всегда, найдём правильное решение, которое будет устраивать Пепа и нас.