Председатель «Ман Сити»: «Решение о будущем Гвардиолы мы примем вместе»

Председатель «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак высказался на тему будущего главного тренера команды Пепа Гвардиолы.
Пеп всегда был полностью предан этому клубу, каждому контракту, который он подписал с нами. Решение о его будущем мы всегда будем принимать вместе. Не сомневаюсь, что мы, как всегда, найдём правильное решение, которое будет устраивать Пепа и нас.
"Реальность такова, что я ближе к тому, чтобы уйти, чем к тому, чтобы остаться. Я здесь уже восемь лет. У меня есть контракт, я здесь и мне это нравится.
Иногда я немного устаю, но иногда мне это нравится. Сейчас не могу точно сказать, какой будет моя мотивация продолжить работу в следующем сезоне, потому что иногда трудно найти ее, когда уже всего достиг."
Что это за сопли неуверенного подростка, "я не могу сказать", " трудно найти мотивацию" и т.д. Если нет мотивации, зачем ты занимаешь должность тренера. Не уверен в себе, освободи место для уверенного и мотивированного тренера. Но я уверен, что этот "немотивированный" будет сидеть на денежном месте до последнего, и могу с тобой поспорить на что угодно, что вскоре МС с Гвардиолой продлят контракт.
Если ты так уверен в своём кумире, то давай заключим пари. Если Гвардиола уйдет по завершении текущего контракта, то я ставлю аватар с логотипом МС на год, а если продлит контракт, то ты ставишь эмблему Реала на год. Вроде бы всё честно. А все участники сайта будут свидетелями.
"Реальность такова, что я ближе к тому, чтобы уйти, чем к тому, чтобы остаться. Я здесь уже восемь лет. У меня есть контракт, я здесь и мне это нравится.
Иногда я немного устаю, но иногда мне это нравится. Сейчас не могу точно сказать, какой будет моя мотивация продолжить работу в следующем сезоне, потому что иногда трудно найти ее, когда уже всего достиг."
Что это за сопли неуверенного подростка, "я не могу сказать", " трудно найти мотивацию" и т.д. Если нет мотивации, зачем ты занимаешь должность тренера. Не уверен в себе, освободи место для уверенного и мотивированного тренера. Но я уверен, что этот "немотивированный" будет сидеть на денежном месте до последнего, и могу с тобой поспорить на что угодно, что вскоре МС с Гвардиолой продлят контракт.
Если ты так уверен в своём кумире, то давай заключим пари. Если Гвардиола уйдет по завершении текущего контракта, то я ставлю аватар с логотипом МС на год, а если продлит контракт, то ты ставишь эмблему Реала на год. Вроде бы всё честно. А все участники сайта будут свидетелями.