Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Председатель «Ман Сити»: «Решение о будущем Гвардиолы мы примем вместе»

вчера, 14:10

Председатель «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак высказался на тему будущего главного тренера команды Пепа Гвардиолы.

Пеп всегда был полностью предан этому клубу, каждому контракту, который он подписал с нами. Решение о его будущем мы всегда будем принимать вместе. Не сомневаюсь, что мы, как всегда, найдём правильное решение, которое будет устраивать Пепа и нас.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноГиоргобиани ушёл из «Алании»
Вчера, 18:39
Официально«Шинник» объявил об уходе 43-летнего Низамутдинова из команды
Вчера, 18:18
СлухиТудор покинет пост главного тренера «Лацио»
Вчера, 16:59
Официально«Балтика» продлила контракт с вратарём
Вчера, 15:40
ОфициальноОдоевский вернётся в «Зенит»
Вчера, 13:52
ОфициальноКонте вернулся в Серию А
Вчера, 13:00 Фото
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 08:06, ред.
При чем здесь вообще зарплата Клоппа? Вот любите вы дыма напустить, увести разговор в другую сторону. Клопп захотел уйти, сказал что уходит, ушёл, точка. Гвардиола же начал что-то невнятно мямлить, цитирую:
"Реальность такова, что я ближе к тому, чтобы уйти, чем к тому, чтобы остаться. Я здесь уже восемь лет. У меня есть контракт, я здесь и мне это нравится.
Иногда я немного устаю, но иногда мне это нравится. Сейчас не могу точно сказать, какой будет моя мотивация продолжить работу в следующем сезоне, потому что иногда трудно найти ее, когда уже всего достиг."

Что это за сопли неуверенного подростка, "я не могу сказать", " трудно найти мотивацию" и т.д. Если нет мотивации, зачем ты занимаешь должность тренера. Не уверен в себе, освободи место для уверенного и мотивированного тренера. Но я уверен, что этот "немотивированный" будет сидеть на денежном месте до последнего, и могу с тобой поспорить на что угодно, что вскоре МС с Гвардиолой продлят контракт.

Если ты так уверен в своём кумире, то давай заключим пари. Если Гвардиола уйдет по завершении текущего контракта, то я ставлю аватар с логотипом МС на год, а если продлит контракт, то ты ставишь эмблему Реала на год. Вроде бы всё честно. А все участники сайта будут свидетелями.
Elliada_
Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:12
А Клопп разве за ту же зарплату играл, которая была прописана в 2015? Ему тоже повышали каждые 2-3 года. Это нормально. Хватит делать из Пепа шантажиста. Тут дело не в деньгах. Он выиграл всё. Сделал то, что другие не смогли. Просто нет сейчас целей, которые можно поставить. Поэтому размышляет об уходе. До Сити он нигде так долго не работал. Можно понять, почему хочет уйти.
Incredulous
Incredulous ответ Ron09 (раскрыть)
вчера в 17:10
Так я об этом и говорю, что никуда он и не собирался уходить. А начал говорить об этом только ради повышения з/п.
Ron09
Ron09 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:08
А зачем ему уходить? Построенная модель игры работает как часы и это позволила ему сделать 4х впереди очередной рекорд 5х
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:06
Да всё уже давно принято. Гвардиола заговорил об уходе с Ман Сити, чтобы выбить себе контракт пожирнее, - это уже классика сегодня в футбольной индустрии. Руководство МС теперь быстро подсуетится, и одобрит все финансовые запросы и другие капризы испанца. Если бы Гвардиола хотел уйти, то сделал бы это, к примеру, как Клопп, - сказал, ушёл. А все эти если, может быть, я так думаю и т.д. - это всё ломания девочки перед парнем, которая уже знает, что скажет "да", но до последнего набивает себе цену.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:40
Думаю Пеп будет сам принимать решение
shlomo
shlomo
вчера в 14:37
Посмотрим какое решение будет принято и потом уже обсудим его.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 