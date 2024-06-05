В «Локомотиве» приняли принципиальное решение по Галактионову

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вчера, 12:50

Председатель совета директоров «Локомотива» сообщил, что с главным тренером «красно-зелёных» будет продлён контракт.

Контракт с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым будет продлён, решение принципиально принято. Соглашение будет рассчитано как минимум на два года. Можно спокойно работать, тот полученный опыт, который был наработан за последние полтора сезона непосредственно в «Локомотиве», можно будет преобразовывать в результат.