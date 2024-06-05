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В «Локомотиве» приняли принципиальное решение по Галактионову

вчера, 12:50

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что с главным тренером «красно-зелёных» Михаилом Галактионовым будет продлён контракт.

Контракт с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым будет продлён, решение принципиально принято. Соглашение будет рассчитано как минимум на два года. Можно спокойно работать, тот полученный опыт, который был наработан за последние полтора сезона непосредственно в «Локомотиве», можно будет преобразовывать в результат.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством «железнодорожники» провели 57 игр (29 побед, 14 ничьих и 14 поражений). Прошедший сезон РПЛ «Локомотив» завершил на четвёртом месте.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:03
Почему принципиально???
В чём принцип??
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:11
Считаю , что правильное и мудрое решение руководства железнодорожников
Гость
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