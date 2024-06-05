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В «Ливерпуле» подтвердили, что Матип и Тьяго Алькантара покинут клуб

вчера, 12:37

«Ливерпуль» подтвердил, что защитник Жоэль Матип и полузащитник Тьяго Алькантара покинут клуб, так как сроки действия их контрактов истекают. Матип выступал за «красных» с лета 2016 года. На его счету 201 матч, 11 голов, 6 ассистов и 23 жёлтых карточки. Тиаго перешёл в «Ливерпуль» из «Баварии» в сентябре 2020 года. На счету 33-летнего испанца 98 игр, 3 гола и 6 ассистов.

Также в «Ливерпуле» сообщили, что сделали предложение о продлении контракта вратарю Адриану. Испанец выступает за «мерсисайдцев» с лета 2018 года. Его контракт истекает текущим летом.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Спортинга».

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328w9pmj5pr3
вчера в 13:01
Выжали все соки и выставили за ненадобностью.
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