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Конте вернулся в Серию А

вчера, 13:00

Итальянский специалист Антонио Конте подписал контракт с «Наполи» до 30 июня 2027 года.

Конте вернулся в Серию А

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис прокомментировал данное событие.

Я очень горжусь тем, что новым тренером «Наполи» стал Антонио Конте. Антонио — топ-тренер, лидер, с которым, я уверен, мы сможем начать тот необходимый процесс восстановления после завершения цикла, который привёл нас к завоеванию Скудетто в прошлом году после многих сезонов на вершине итальянского футбола. Сегодня открывается новая важная глава в истории «Наполи».

Конте также выступил с заявлением:

«Наполи» — это место мирового значения. Я счастлив и взволнован идеей сесть на скамейку запасных «адзурри». Я могу обещать только одно: я сделаю всё возможное для развития команды и клуба. Моя самоотдача, как и самоотдача моих сотрудников, будет полной.

Напомним, с марта 2023 года 54-летний специалист находился без работы, так как покинул «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Дима Логинов
Дима Логинов ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:28
Берлускони парился о своих женщинах. Милан и без него был бы крутым)
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:12, ред.
Отличная новость! Конте сделает из Хвичи Марадону и выведет "Наполи" в лидеры итальянского футбола.)
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:07
Ну и здорово 👍. Надеюсь у него всё получится.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:06, ред.
Единственный кто парился об итальянском клубном футболе умер ( Берлускони).
Пока в Италии не появится такой же амбициозный и сильный тип управленца, делов нормальных ( в плане футбола) на Аппенинах ждать не имеет смысла.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:59
КОНТЕйнер справится!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:44
Марадону верните!
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 14:48
Слава Богу, что он не стал тренером Милана. Ещё один развал клуба я не переживу.
Сколько было прекрасных тренеров. И сколько было прекрасных игроков. Даже Неста, которого не очень любили, бы хорошим игроком.
Очень жду воскрешения Милана. Надеюсь ещё обрадоваться победе в Лиге чемпионов.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:10
Надо Вытаскивать Наполи в лидеры серии А.
Гость
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