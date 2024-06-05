Конте вернулся в Серию А

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вчера, 13:00

Итальянский специалист подписал контракт с «Наполи» до 30 июня 2027 года.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис прокомментировал данное событие.

Я очень горжусь тем, что новым тренером «Наполи» стал Антонио Конте. Антонио — топ-тренер, лидер, с которым, я уверен, мы сможем начать тот необходимый процесс восстановления после завершения цикла, который привёл нас к завоеванию Скудетто в прошлом году после многих сезонов на вершине итальянского футбола. Сегодня открывается новая важная глава в истории «Наполи».

Конте также выступил с заявлением:

«Наполи» — это место мирового значения. Я счастлив и взволнован идеей сесть на скамейку запасных «адзурри». Я могу обещать только одно: я сделаю всё возможное для развития команды и клуба. Моя самоотдача, как и самоотдача моих сотрудников, будет полной.

Напомним, с марта 2023 года 54-летний специалист находился без работы, так как покинул «Тоттенхэм».