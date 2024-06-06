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Сборная Италии объявила окончательный состав на чемпионат Европы

вчера, 18:40

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти назвал окончательную заявку национальной команды на Евро-2024.

В состав вошли 26 человек:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Гильельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба — «Торино»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Гатти («Ювентус»), Джанлука Манчини («Рома»).

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Жоржиньо («Арсенал, Лондон»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:01
Фаджоли очень даже хорош.Он тренировался все это время,более того будет свежим.
MIvan
MIvan
сегодня в 00:39, ред.
Только один полевой игрок не играет в Италии, из Арсенала, круто, но будем просмотреть, что из этого получиться.
Estiva
Estiva
вчера в 23:29
крепкий состав, будут по традиции одними из фаворитов
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:23
Норм состав, Спалети смогёт !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:22
Сила Италии - в единстве и упёртости. Вцепятся зубами в соперника, как раки в задницы рыбаков; не дадут ему играть, будут рыть землю, как дикие кабаны, да плюс мелкий фол, в котором им нет равных и... результаты команды могут быть самыми непредсказуемыми. Вплоть до чемпионства.
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:23
Некоторые кандидатуры действительно вызывают сомнения...
Но Спаллетти очень опытный и авторитетный тренер,
ему виднее кого брать на ЕВРО.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:44
Бонуччи и Кьеллини в нападении не хуже бы сыграли .. 🤔
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:44
Я понял!Просто я про категоричность! А на счет мега звезд!Может он пошел по этому пути- Моуриньо: «Мне очень нравятся футболисты такого типа. Думаю, что команда, собранная из 11 Аспиликуэт выиграла бы Лигу чемпионов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:42
Есть ряд вопросов к Лучано...
Есть.
Но ему виднее!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:35
без обид)) каждый оставляет здесь свое личное мнение, а не для спора)))
просто непривычно видит состав сб Италии без мега звезд.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:30
Извините конечно!Но Вы за результат отвечаете?Фолоруншо, Риччи, Беланова, Эль Шарави, Кристанте, Дармиан взяты на скамейку и думаю не много они и сыграют...Но фраза - из игроков не заслуживают ехать на Евро....Не нам думаю решать кто достоин! Надеюсь не обидел!
K_TS16
K_TS16
вчера в 19:24
Надежда на Кьезу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:23
из игроков не заслуживают ехать на Евро
Фолоруншо, Риччи, Беланова, Эль Шарави, Кристанте, Дармиан.
Фаджоли видимо делился своими ставками с Лучано, так как других объяснений не вижу. Проведель интереснее вариант, чем Мерет.
а так команда интересная крепкая.
в Германии сб. Италии весьма удачливая.
например, в 2006 году выиграл ЧМ.
так что, правильное решение Спалетти ставку делать на базе Интера.
Они сыграны и лучшие в Италии.
В атаке Кьеза и Скамакка, техника и габариты.
Если б не косяки Долларрумма и короткая скамейка...
мои фавориты - Франция, Англия и Италия.
темная лошадка - Дания.
AlexLPR
AlexLPR
вчера в 19:05
С таким составом пиз...ц бобикам, даже из группы не выйдут.
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 19:05
Зачем ты Спаллетти взян на евро этого прыгучего к.з.а с бородой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:48
Реально итальянская сборная....
Из 23-х полевых игроков 22 играют в Италии.....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:43, ред.
Жидкое..., очень жидкое нападение. Кроме Кьезы никого нет. Кто у итальянцев забивать будет, непонятно.
Гость
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