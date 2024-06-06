Сборная Италии объявила окончательный состав на чемпионат Европы

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти назвал окончательную заявку национальной команды на Евро-2024.
В состав вошли 26 человек:
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Гильельмо Викарио («Тоттенхэм»).
Защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба — «Торино»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Гатти («Ювентус»), Джанлука Манчини («Рома»).
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Жоржиньо («Арсенал, Лондон»).
Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).
Фолоруншо, Риччи, Беланова, Эль Шарави, Кристанте, Дармиан.
Фаджоли видимо делился своими ставками с Лучано, так как других объяснений не вижу. Проведель интереснее вариант, чем Мерет.
а так команда интересная крепкая.
в Германии сб. Италии весьма удачливая.
например, в 2006 году выиграл ЧМ.
так что, правильное решение Спалетти ставку делать на базе Интера.
Они сыграны и лучшие в Италии.
В атаке Кьеза и Скамакка, техника и габариты.
Если б не косяки Долларрумма и короткая скамейка...
мои фавориты - Франция, Англия и Италия.
темная лошадка - Дания.
Фолоруншо, Риччи, Беланова, Эль Шарави, Кристанте, Дармиан.
Фаджоли видимо делился своими ставками с Лучано, так как других объяснений не вижу. Проведель интереснее вариант, чем Мерет.
а так команда интересная крепкая.
в Германии сб. Италии весьма удачливая.
например, в 2006 году выиграл ЧМ.
так что, правильное решение Спалетти ставку делать на базе Интера.
Они сыграны и лучшие в Италии.
В атаке Кьеза и Скамакка, техника и габариты.
Если б не косяки Долларрумма и короткая скамейка...
мои фавориты - Франция, Англия и Италия.
темная лошадка - Дания.