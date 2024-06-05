Грузия и Армения подадут совместную заявку на проведение МЧМ-2029

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вчера, 14:59

Грузия и Армения подадут совместную заявку на проведение молодёжного чемпионата мира по футболу 2029 года. Об этом заявили президенты футбольных федераций стран и Армен Меликбекян на брифинге, состоявшемся в Ереване.

Кобиашвили:

Для меня большая честь быть здесь, за что я благодарен моему коллеге. Мы хотели бы сообщить, что вместе, два друга и соседние страны с богатой футбольной историей, собираемся подать заявку на проведение молодёжного чемпионата мира по футболу 2029 года. Это очень важный турнир и мы рады, что будем вместе работать над этим проектом. Он поможет нам ещё больше развивать футбол в будущем. У нас есть большой опыт проведения таких престижных мероприятий, в том числе прошлогоднего чемпионата Европы среди юношей до 21 года.

Меликбекян: