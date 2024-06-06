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Эмилиано Мартинес хочет сыграть на Олимпийских играх

сегодня, 12:46

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал о желании сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже:

Безусловно, выступление за сборную — приоритет. Мы имеем право сказать, что игры за свою страну намного важнее. Для нас это повод для гордости. Я хочу поехать на Олимпиаду. Многие хотят. У меня есть желание выиграть Олимпийские игры. Клуб не обязан отпускать футболистов. Мой никого не отпустил. Шанс небольшой, но для меня выступление за сборную всегда было на первом месте. Если будет нужно, я поспорю с клубом. Но сначала у меня Кубок Америки.

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Все комментарии
ckyj67qr8vpu
ckyj67qr8vpu
сегодня в 13:08
Там он свою волшебную перчатку ещё не показывал
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 12:54
Весёлый парень.. Хе..
Гость
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