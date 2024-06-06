Эмилиано Мартинес хочет сыграть на Олимпийских играх

Вратарь «Астон Виллы» рассказал о желании сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже:

Безусловно, выступление за сборную — приоритет. Мы имеем право сказать, что игры за свою страну намного важнее. Для нас это повод для гордости. Я хочу поехать на Олимпиаду. Многие хотят. У меня есть желание выиграть Олимпийские игры. Клуб не обязан отпускать футболистов. Мой никого не отпустил. Шанс небольшой, но для меня выступление за сборную всегда было на первом месте. Если будет нужно, я поспорю с клубом. Но сначала у меня Кубок Америки.