Глава FFF допустил, что Мбаппе может поехать на Олимпиаду в Париже

Президент Федерации футбола Франции не исключил возможности участия нападающего «Реала» в Олимпийских играх в Париже. Слова главы FFF приводит RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.

21 мая глава мадридского клуба посетил мероприятие ФИФА в Елисейском дворце. Президент Франции Эммануэль Макрон решил воспользоваться этим визитом, чтобы попытаться убедить Переса отпустить форварда на Олимпиаду.

Флорентино Перес был в Елисейском дворце в рамках мероприятия ФИФА и дал дипломатический ответ, предполагая, что вопрос открыт.

Мы знаем, что Игры очень важны для Франции и французского футбола. Цель состоит в том, чтобы собрать лучшую возможную команду, это то, за что я всегда выступал. Я придерживаюсь этого.

Тьерри Анри представил предварительный список. Одни люди могут уходить, а другие приходить. Только два места в заявке из трёх возможных для игроков старше 23 лет занято. Остаётся третье место, которое будет открытым до объявления окончательного списка 3 июля.