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Глава FFF допустил, что Мбаппе может поехать на Олимпиаду в Париже

вчера, 10:29

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло не исключил возможности участия нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в Олимпийских играх в Париже. Слова главы FFF приводит RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.

21 мая глава мадридского клуба Флорентино Перес посетил мероприятие ФИФА в Елисейском дворце. Президент Франции Эммануэль Макрон решил воспользоваться этим визитом, чтобы попытаться убедить Переса отпустить форварда на Олимпиаду.

Флорентино Перес был в Елисейском дворце в рамках мероприятия ФИФА и дал дипломатический ответ, предполагая, что вопрос открыт.

Мы знаем, что Игры очень важны для Франции и французского футбола. Цель состоит в том, чтобы собрать лучшую возможную команду, это то, за что я всегда выступал. Я придерживаюсь этого.

Тьерри Анри представил предварительный список. Одни люди могут уходить, а другие приходить. Только два места в заявке из трёх возможных для игроков старше 23 лет занято. Остаётся третье место, которое будет открытым до объявления окончательного списка 3 июля.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:50
По всей видимости нас ожидает ещё один "сериал" с Мбаппе - примет он участие в Олимпиаде или нет...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:34
Ну конечно надо отпустить на Олимпиаду !
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