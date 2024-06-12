Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидали увольнения Тен Хага

Футболисты «Манчестер Юнайтед» не ожидали, что главный тренер Эрик Тен Хаг останется.
При этом большинство игроков довольны выходом состояния неопределённости и разрешением ситуации.
Футболисты «Манчестер Юнайтед» не ожидали, что главный тренер Эрик Тен Хаг останется.
При этом большинство игроков довольны выходом состояния неопределённости и разрешением ситуации.
Челси также сменили тренера.
И только МЮ оставил ЭТХ при том, что МЮ унизительно провалился в АПЛ.
Уверен на все 2024 процентов, что после такого сезона как у Тен Хага МЮ,
Нькаюсл, МС, Ливерпуль, Арсенал, Реал, Бавария и даже ПСЖ и др. топ-клубы уволили бы голландца незамедлительно.
и ряд игроков за ним тоже отправили бы.
ладно, если боссы Юнайтед оставили ЭТХ.
но пишут, что контракт Тен Хага продлевают!!! )))
ESPN сообщает: Дэн Эшуорт хочет видеть в команде того, кто будет принимать решения руководства и соглашаться с ними, а не спорить и требовать определенных изменений в составе.
Понятно? )))
Все еще есть, кто верит в Тен Хага?
Многие очень ждали увольнения ЭТХ, но считаю что лучше уж принять какое то решение чем никакое, тянули бы дальше, у фанатов разорвало бы терпение на английский флаг, что сильно бы ударило по репутации клуба.
Из возможных вариантов, если не Тухель, то все остальные шило на мыло
Я не верю успех Тен Хага в Манчестере. И многим игрокам тоже не верю.
Просто не хочется чтобы следующий сезон будет точно таким же как и этот с антирекордами. Хорошо, что позора в ЛЧ не будет.
Но что будет в Лиге Европы?
Но надеюсь, что Тен Хаг все таки выключит режим барана и попробует взглянуть на всю ситуацию под другим углом, и работать так как должен гл.тр. МЮ.
ну а игрокам, которые ождали увольнение своего тренера, должно бытиь стыдно.
Ну а тренера кажется, перевоспитали Эшуорт и Рэтклифф.
Максимально вероятный вариант. Работа за кулисами неплохо проведена)))
Раз Тен Хаг продлевают, тогда послезавтра ждем по Олисе, Брейтвейту и Тодибо.
Челси также сменили тренера.
И только МЮ оставил ЭТХ при том, что МЮ унизительно провалился в АПЛ.
Уверен на все 2024 процентов, что после такого сезона как у Тен Хага МЮ,
Нькаюсл, МС, Ливерпуль, Арсенал, Реал, Бавария и даже ПСЖ и др. топ-клубы уволили бы голландца незамедлительно.
и ряд игроков за ним тоже отправили бы.
ладно, если боссы Юнайтед оставили ЭТХ.
но пишут, что контракт Тен Хага продлевают!!! )))
ESPN сообщает: Дэн Эшуорт хочет видеть в команде того, кто будет принимать решения руководства и соглашаться с ними, а не спорить и требовать определенных изменений в составе.
Понятно? )))
Все еще есть, кто верит в Тен Хага?
Многие очень ждали увольнения ЭТХ, но считаю что лучше уж принять какое то решение чем никакое, тянули бы дальше, у фанатов разорвало бы терпение на английский флаг, что сильно бы ударило по репутации клуба.
Из возможных вариантов, если не Тухель, то все остальные шило на мыло
Я не верю успех Тен Хага в Манчестере. И многим игрокам тоже не верю.
Просто не хочется чтобы следующий сезон будет точно таким же как и этот с антирекордами. Хорошо, что позора в ЛЧ не будет.
Но что будет в Лиге Европы?
Но надеюсь, что Тен Хаг все таки выключит режим барана и попробует взглянуть на всю ситуацию под другим углом, и работать так как должен гл.тр. МЮ.
ну а игрокам, которые ождали увольнение своего тренера, должно бытиь стыдно.
Ну а тренера кажется, перевоспитали Эшуорт и Рэтклифф.
Максимально вероятный вариант. Работа за кулисами неплохо проведена)))
Раз Тен Хаг продлевают, тогда послезавтра ждем по Олисе, Брейтвейту и Тодибо.