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Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидали увольнения Тен Хага

вчера, 16:13

Футболисты «Манчестер Юнайтед» не ожидали, что главный тренер Эрик Тен Хаг останется.

При этом большинство игроков довольны выходом состояния неопределённости и разрешением ситуации.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:14, ред.
Если бы на Соккере был разрешен мат, то даже не представляю сколько бы его тут было от болел МЮ после этой новости.
Но я всё-таки надеюсь, что Рэтклифф ещё тыщу раз подумает...., благо время пока у него есть.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:25
Санчо обломали, уйдет в депрессию и еще растолстеет.))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:44
В общем чёрная полоса для МЮ продолжится.
Сдаётся мне, что игроки сами начнут сливать тюльпанщика)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:25
Мда. А как болельщики то в шоке ...

Это все проклятый Сити виноват. МЮ их дёрнул в финале кубка и взял трофей. У того же Арсенала нет ни одного трофея по итогам сезона, а у провалившегося МЮ есть. Лучше б нафиг проиграли голубым этот матч и все , до свидания ЭТХ.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:18, ред.
У Тен Хага год по контракту остался, продлением они меняют условие нынешнего сейчас он Менеджер МЮ, а будет главным тренером, право вето останется , но игроков теперь подбирать будут не под желание тренера, конкретного игрока как Антони , Мартинез, Онана, Маунт
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:09
Тен Хаг: все дорогие Вы мои, будете биться за меня, даже если не будет трофеев )
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:05, ред.
Его ведь не уволили и только ленивый не пинал
bas8wsq2y6ep
bas8wsq2y6ep
вчера в 17:49
Значить изменений и прогресса не будет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:38
Бавария меняет и ставит ноумена у руля, все таки Компани не топовый тренер.
Челси также сменили тренера.
И только МЮ оставил ЭТХ при том, что МЮ унизительно провалился в АПЛ.
Уверен на все 2024 процентов, что после такого сезона как у Тен Хага МЮ,
Нькаюсл, МС, Ливерпуль, Арсенал, Реал, Бавария и даже ПСЖ и др. топ-клубы уволили бы голландца незамедлительно.
и ряд игроков за ним тоже отправили бы.
ладно, если боссы Юнайтед оставили ЭТХ.
но пишут, что контракт Тен Хага продлевают!!! )))
ESPN сообщает: Дэн Эшуорт хочет видеть в команде того, кто будет принимать решения руководства и соглашаться с ними, а не спорить и требовать определенных изменений в составе.
Понятно? )))
Все еще есть, кто верит в Тен Хага?
Многие очень ждали увольнения ЭТХ, но считаю что лучше уж принять какое то решение чем никакое, тянули бы дальше, у фанатов разорвало бы терпение на английский флаг, что сильно бы ударило по репутации клуба.
Из возможных вариантов, если не Тухель, то все остальные шило на мыло
Я не верю успех Тен Хага в Манчестере. И многим игрокам тоже не верю.
Просто не хочется чтобы следующий сезон будет точно таким же как и этот с антирекордами. Хорошо, что позора в ЛЧ не будет.
Но что будет в Лиге Европы?
Но надеюсь, что Тен Хаг все таки выключит режим барана и попробует взглянуть на всю ситуацию под другим углом, и работать так как должен гл.тр. МЮ.
ну а игрокам, которые ождали увольнение своего тренера, должно бытиь стыдно.
Ну а тренера кажется, перевоспитали Эшуорт и Рэтклифф.
Максимально вероятный вариант. Работа за кулисами неплохо проведена)))
Раз Тен Хаг продлевают, тогда послезавтра ждем по Олисе, Брейтвейту и Тодибо.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 16:34
Но не тут то было!
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