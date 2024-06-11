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Мотта стал главным тренером «Ювентуса»

вчера, 17:40

По информации источника, Тиаго Мотта стал новым главным тренером «Ювентуса».

Специалист подписал контракт в Португалии после встречи с представителями туринского клуба.

Ранее Мотта покинул «Болонью», с которой пробился в Лигу чемпионов в сезоне-2023/24.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:28
Наконец закончилось Тьягомотина.
У Ювентуса новый главный тренер!
Слишком долго были эти слухи, разговоры, и случится могло все что угодно.
Но сейчас в команде нет сенаторов типа Кьеллини и Бонучии, нет Роналду, и других, которые много выигрывали в своей карьере и привыкли играть в определенный тип футбола. Переучивать их и прививать новый стиль, оказалось невозможным. Не получилось у Сарри, увы.
Вообще не могло получится у Аллегри.
Сейчас ситуация иная - очень много талантливой молодежи
(Фаджоли, Гатти, Камбьязо, Кьеза, Влахович) которая еще ничего не добилась,
но очень куражная и голодная. Так что шансы привить современный футбол сейчас, гораздо больше чем были у Сарри.
Удачи, Тьяго Мотта!
Удачи, Ювентус!
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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:16
Обратим внимание, что из этого получится!)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:56
Ну посмотрим на его работу в Ювентусе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:52
Ну что. Это тренер выведет Ювентус на новый уровень и качество игры
fccae7rbwt23
fccae7rbwt23
вчера в 17:47
Всяко лучше предыдущего физрука будет
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