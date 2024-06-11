Мотта стал главным тренером «Ювентуса»

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вчера, 17:40

По информации источника, стал новым главным тренером «Ювентуса».

Специалист подписал контракт в Португалии после встречи с представителями туринского клуба.

Ранее Мотта покинул «Болонью», с которой пробился в Лигу чемпионов в сезоне-2023/24.