Мотта стал главным тренером «Ювентуса»

По информации источника, Тиаго Мотта стал новым главным тренером «Ювентуса».
Специалист подписал контракт в Португалии после встречи с представителями туринского клуба.
Ранее Мотта покинул «Болонью», с которой пробился в Лигу чемпионов в сезоне-2023/24.
У Ювентуса новый главный тренер!
Слишком долго были эти слухи, разговоры, и случится могло все что угодно.
Но сейчас в команде нет сенаторов типа Кьеллини и Бонучии, нет Роналду, и других, которые много выигрывали в своей карьере и привыкли играть в определенный тип футбола. Переучивать их и прививать новый стиль, оказалось невозможным. Не получилось у Сарри, увы.
Вообще не могло получится у Аллегри.
Сейчас ситуация иная - очень много талантливой молодежи
(Фаджоли, Гатти, Камбьязо, Кьеза, Влахович) которая еще ничего не добилась,
но очень куражная и голодная. Так что шансы привить современный футбол сейчас, гораздо больше чем были у Сарри.
Удачи, Тьяго Мотта!
Удачи, Ювентус!
Интер готов к большому противостоянию с зебрами Турина!
У Ювентуса новый главный тренер!
Слишком долго были эти слухи, разговоры, и случится могло все что угодно.
Но сейчас в команде нет сенаторов типа Кьеллини и Бонучии, нет Роналду, и других, которые много выигрывали в своей карьере и привыкли играть в определенный тип футбола. Переучивать их и прививать новый стиль, оказалось невозможным. Не получилось у Сарри, увы.
Вообще не могло получится у Аллегри.
Сейчас ситуация иная - очень много талантливой молодежи
(Фаджоли, Гатти, Камбьязо, Кьеза, Влахович) которая еще ничего не добилась,
но очень куражная и голодная. Так что шансы привить современный футбол сейчас, гораздо больше чем были у Сарри.
Удачи, Тьяго Мотта!
Удачи, Ювентус!
Интер готов к большому противостоянию с зебрами Турина!