Пиоли отказался возглавить «Ноттингем»

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вчера, 14:44

Бывший тренер «Милана» мог продолжить карьеру в АПЛ .

«Ноттингем» сделал предложение итальянскому специалисту, однако тот ответил отказом.

Пиоли заинтересован в работе в Англии, но хочет получить более выгодное предложение.