Пиоли отказался возглавить «Ноттингем»

Бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли мог продолжить карьеру в АПЛ.
«Ноттингем» сделал предложение итальянскому специалисту, однако тот ответил отказом.
Пиоли заинтересован в работе в Англии, но хочет получить более выгодное предложение.
Бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли мог продолжить карьеру в АПЛ.
«Ноттингем» сделал предложение итальянскому специалисту, однако тот ответил отказом.
Пиоли заинтересован в работе в Англии, но хочет получить более выгодное предложение.
Главное сохранить игроков и выделить трансферный бюджет для Рафы.
Лестер тоже выжил при Пирсоне в АПЛ, а затем Раньери выиграл АПЛ с Лестером.
Может получится с Рафой, опыт у тренера есть и большой. Да и в еврокубках будет надежда.
Главное сохранить игроков и выделить трансферный бюджет для Рафы.
Лестер тоже выжил при Пирсоне в АПЛ, а затем Раньери выиграл АПЛ с Лестером.
Может получится с Рафой, опыт у тренера есть и большой. Да и в еврокубках будет надежда.