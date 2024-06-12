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Пиоли отказался возглавить «Ноттингем»

вчера, 14:44

Бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли мог продолжить карьеру в АПЛ.

«Ноттингем» сделал предложение итальянскому специалисту, однако тот ответил отказом.

Пиоли заинтересован в работе в Англии, но хочет получить более выгодное предложение.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:12
Приглашайте Бенитеса.
Главное сохранить игроков и выделить трансферный бюджет для Рафы.
Лестер тоже выжил при Пирсоне в АПЛ, а затем Раньери выиграл АПЛ с Лестером.
Может получится с Рафой, опыт у тренера есть и большой. Да и в еврокубках будет надежда.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:47
Посмотрим что ему предложат ... получше сложно будет найти.
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