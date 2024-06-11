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Интерес «Манчестер Юнайтед» к Почеттино падает

сегодня, 00:09

Шансы Маурисио Почеттино на назначение в «Манчестер Юнайтед» падают.

«Красные дьяволы» теряют интерес к аргентинскому специалисту.

При этом в клубе всё ещё не определились с кандидатурой главного тренера на следующий сезон.

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Все комментарии
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков
сегодня в 14:43, ред.
Либо Тен Хаг остаётся и мастурбация продолжается,либо мы кончаем уже и назначаем Кэрика! Последний уж точно не хуже Почеттино.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 13:39
Когда Почеттино тренировал Эспаньол, испанская пресса сравнивала Почеттино с Фергюсоном. Наверное поэтому.
Ну ещё и ужинали или обедали вместе с Фергюсоном, когда Почеттино тренировал Тоттенхэм. Вот и все.
Вот как-то так можно завоевать сердце Фергюсона )
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:49
Говорят, САФ за него топит почему-то. Ну, если его еще кто-то всерьез слушает.
AleS
AleS
сегодня в 09:42
Дайте Эрику спокойно поработать!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:07
Вчера я радовался срыву переговоров с Тухелем, сегодня радуюсь срыву переговоров с Почеттино.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:08
И это очень хорошо.
dp5kzjndhznr
dp5kzjndhznr
сегодня в 05:33
Маурисио никогда и не был супер тренером
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