Интерес «Манчестер Юнайтед» к Почеттино падает

Шансы Маурисио Почеттино на назначение в «Манчестер Юнайтед» падают.
«Красные дьяволы» теряют интерес к аргентинскому специалисту.
При этом в клубе всё ещё не определились с кандидатурой главного тренера на следующий сезон.
Шансы Маурисио Почеттино на назначение в «Манчестер Юнайтед» падают.
«Красные дьяволы» теряют интерес к аргентинскому специалисту.
При этом в клубе всё ещё не определились с кандидатурой главного тренера на следующий сезон.
Ну ещё и ужинали или обедали вместе с Фергюсоном, когда Почеттино тренировал Тоттенхэм. Вот и все.
Вот как-то так можно завоевать сердце Фергюсона )
Ну ещё и ужинали или обедали вместе с Фергюсоном, когда Почеттино тренировал Тоттенхэм. Вот и все.
Вот как-то так можно завоевать сердце Фергюсона )