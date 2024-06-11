Интерес «Манчестер Юнайтед» к Почеттино падает

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сегодня, 00:09

Шансы на назначение в «Манчестер Юнайтед» падают.

«Красные дьяволы» теряют интерес к аргентинскому специалисту.

При этом в клубе всё ещё не определились с кандидатурой главного тренера на следующий сезон.