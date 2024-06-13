Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Зайнутдинов и Жедсон переходят в «Зенит»

вчера, 09:42

Как сообщает Sabah, полузащитники Бахтиёр Зайнутдинов и Жедсон переходят из «Бешикташа» в «Зенит».

За казахстанского футболиста заплатят 4,5 миллиона евро.

Португальский игрок обойдётся в 17 миллионов евро + 2 миллиона евро бонусами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Спортивный директор «Оренбурга»: «Адамов сказал, что не вернётся»
Вчера, 19:22
СлухиБаньяц уйдёт из «Краснодара»
Вчера, 18:57
Слухи«Зенит» и «Спартак» интересуются Тикнизяном
Вчера, 16:19
Уход Клаудиньо станет символичным для «Зенита». Семаку важно приструнить легионеров
Вчера, 00:15Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии3
В «Зените» отреагировали на слухи о возможном уходе Клаудиньо во «Фламенго»
12 июня
Агент Вейги допустил возможность обмена игрока на Клаудиньо
12 июня
Сортировать
Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:46
ПОКА не понимаю в это межсезонье трансферную политику Зенита.
Что ж...
Пусть берут, если бабло есть.
chromage
chromage
вчера в 16:31, ред.
Че-то "португал" очень много стоит, для 3-х забитых голов за 29 игр в Бешекташе. Причем 25 лет как возраст уже о "перспективности" слабо говорит. Но Зениту наверное важнее 19 млн евро "слить". Посмотрим. Соглашусь что забивать голы для полузащитника не так важно.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 13:09
Баха нееет) опять Г*внит все скупает!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:20
Бахтиер и Фернандес будут наблюдать со скамейки за игрой очередного жатсона
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:06
Они всех закупают. Значит скоро будет Сочи-2...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 11:52
)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:39
Гипербола, уместная в нашем случае.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 11:34
Возможно Вы имели ввиду 50 игр, а не "турниров"?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:32
В сезоне - 50 турниров, на все игроков не хватает, вот и набирают, давая отдохнуть основному составу для Кубка и чемпионата.
lotsman
lotsman
вчера в 11:12
Это по сведениям Sabah (турецкая жёлтая пресса). От Зенита никаких официальных сведений нет.
lotsman
lotsman ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 11:10
Поменьше смотри рекламы по ТВ.)
a-league
a-league
вчера в 11:00, ред.
(с) "Вот что крест животворящий делает" ....
А ведь ещё какую-то неделю назад предложения из России вообще "не рассматривал" ))
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:53
Народное достояние в работе...
Сп62
Сп62 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:52
По принципу: лучше перебдеть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:35
Подготовка к празднованию чемпионского, зенитовского юбилея 2024-2025 гг. началась!)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:20
Жедсон походу взамен Клаудиньо.
shlomo
shlomo
вчера в 10:08
Это скорее всего на лавку... так себе трансфер.
4nfu99neyef4
4nfu99neyef4
вчера в 09:59
Не лучшие игроки для Зенита.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:57
Крутые подписания Газпрома. Если Семак не перемудрил..то зенит досрочно чемпион
dbe3z96bgpky
dbe3z96bgpky
вчера в 09:53
Зенит весь мусор опять собирает.
adekvat
adekvat
вчера в 09:49
Куда столько игроков Зениту, солить что ли их будут.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 