Зайнутдинов и Жедсон переходят в «Зенит»

Как сообщает Sabah, полузащитники Бахтиёр Зайнутдинов и Жедсон переходят из «Бешикташа» в «Зенит».
За казахстанского футболиста заплатят 4,5 миллиона евро.
Португальский игрок обойдётся в 17 миллионов евро + 2 миллиона евро бонусами.
Как сообщает Sabah, полузащитники Бахтиёр Зайнутдинов и Жедсон переходят из «Бешикташа» в «Зенит».
За казахстанского футболиста заплатят 4,5 миллиона евро.
Португальский игрок обойдётся в 17 миллионов евро + 2 миллиона евро бонусами.
Что ж...
Пусть берут, если бабло есть.
Что ж...
Пусть берут, если бабло есть.
А ведь ещё какую-то неделю назад предложения из России вообще "не рассматривал" ))
А ведь ещё какую-то неделю назад предложения из России вообще "не рассматривал" ))