В «Химках» подтвердили, что ведут переговоры с Антоном Заболотным

Бизнесмен Туфан Садыгов, оказывающий финансирование «Химкам», подтвердил интерес команды к нападающему ЦСКА Антону Заболотному.
Переговоры с Заболотным ведутся. Антон был в шорт-листе «Химок». Более конкретно не могу сказать.
Бизнесмен Туфан Садыгов, оказывающий финансирование «Химкам», подтвердил интерес команды к нападающему ЦСКА Антону Заболотному.
Переговоры с Заболотным ведутся. Антон был в шорт-листе «Химок». Более конкретно не могу сказать.
"Да...мы ведём переговоры по Заболотному"
"Да...мы ведём переговоры по Заболотному"
Сам-то он - "всадник без головы".
И без лошади. ))
Ну, а вдруг что-то в Химках у него получится?
Сам-то он - "всадник без головы".
И без лошади. ))
Ну, а вдруг что-то в Химках у него получится?
Ищут кони водопоя,
Ищут кони водопоя,