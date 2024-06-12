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В «Химках» подтвердили, что ведут переговоры с Антоном Заболотным

вчера, 16:43

Бизнесмен Туфан Садыгов, оказывающий финансирование «Химкам», подтвердил интерес команды к нападающему ЦСКА Антону Заболотному.

Переговоры с Заболотным ведутся. Антон был в шорт-листе «Химок». Более конкретно не могу сказать.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:10
Ну а чего стесняться то...правильно...сознались и сознались...
"Да...мы ведём переговоры по Заболотному"
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:02, ред.
Заболотному такого, как Нобоа, не хватает.
Сам-то он - "всадник без головы".
И без лошади. ))
Ну, а вдруг что-то в Химках у него получится?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:38
В Цска всегда отличался нападающими.Заболотный что не говори не уровень этой команды.
pomor45
pomor45
вчера в 17:45
Ходят кони над рекою,
Ищут кони водопоя,
rn2pv9r9tqpg
rn2pv9r9tqpg
вчера в 17:39
А что, легенда цска может блеснуть в Химках, только без Федотова ему будет трудно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:45
Вести переговоры одно,а заключить договор другое.
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