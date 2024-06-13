Уход Клаудиньо станет символичным для «Зенита». Семаку важно приструнить легионеров

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Покажут, что не простят игру вполноги даже звёздам.

Клаудиньо хотел выступать за «Фламенго»

Пять из двенадцати голевых действий Клаудиньо пришлись на матчи против «Урала», «Сочи» и «Балтики» – они покинули РПЛ . Ещё два гола создал в играх против «Ахмата». Остается всего пять включений в более сложных играх. В новом году у Клаудиньо один гол. Рассказывайте после этого о полуфлангах, о пасах под удары и о невероятном классе. Возможно, старался в отдельных матчах, чтобы его забрали из «Зенита»?

Директор Медведев, разумеется, опроверг уход Клаудиньо. Всегда опровергает. А у агента плеймейкера много клиентов в Санкт-Петербурге. Говорит, неэтично высказываться об уходе игроков, когда в «Зените» так щедро платят. Но помощник Семака – Вильям де Оливейра, спокойно раскрыл карты. Год назад Клаудиньо согласился на переход во «Фламенго», то есть для него РПЛ – это просто место, где легко и денежно.

Честное отношение, но «Зениту» так не выгодно. Год назад «Фламенго» не потянул лишь ценник – 25 млн евро. В Санкт-Петербурге сорвали уход Клаудиньо и Вендела, придумав неподъемные для бразильцев суммы трансферов заметно выше рыночных. А теперь разные клубы заокеанской Серии А вернулись к идее подписать Клаудиньо. И хавбек не спешит рассказывать, что останется, как делает агент Вендела в новом году.

Клаудиньо провел противоречивый сезон. Некоторые эксперты, которые не смотрят матчи, кивают строго на статистику. Но у «Зенита» каждый год классные цифры. Клаудиньо забил 4 гола, сделал 8 ассистов в РПЛ . У него шикарная точность передач, хотя не такая высокая, как у Вендела. Вот только есть проблема. Кроме цифр, есть темп игры. Клаудиньо просыпался на случайных отрезках матчей, а в дни поражений спал.

Плеймейкер точно не стал героем сезона

Карпин голосовал за Тюкавина в опросе, выбирая лучшего футболиста сезона в РПЛ . Многие поступили аналогично. Клаудиньо не был главным героем в чемпионском «Зените», который выручил голами форвард Кассьерра. Так ли хорош бразилец, или просто Семак всегда играл первым номером? Даже высокий показатель xA – качества моментов, созданных после передач атакующего хавбека, не позволяет сравнивать форму Клаудиньо и Глушенкова из «Локомотива».

Максим выжал полтора десятка ассистов, а у Клаудиньо их восемь, как у Вендела, который часто играл статично. Но даже Маркус полезнее в прессинге, чем его соотечественник. Если Семак хочет показать коллективу, что не позволит легионерам ставить на скучный класс без прогресса и желания, то уход Клаудиньо летом – хорошее послание всем остальным. Сам факт, что за ним не пришли клубы из топ-5, о многом говорит. За несколько лет в «Зените» игрок не сумел вырасти.

У Клаудиньо приличный базовый уровень мастерства. Ему легко раздавать передачи, он делает это интуитивно. Но не лидер и не человек, который вытаскивает команду в сложный момент. Также это не лучший вариант, если приедет форвард Йович и команда будет играть в два нападающих. Когда Клаудиньо в центре поля, то «Зенит» становится уязвимым без мяча. Результат видели – стало больше поражений. За классными цифрами кроется нежелание выкладываться на сто процентов.

РПЛ без еврокубков стала достаточно слабой лигой, чтобы Клаудиньо спокойно набил себе статистику. Но вспомните главную беду «Зенита» в сложных матчах – отсутствие ударов в створ. Бразилец выкатывал мяч под удары, которые блокировались или шли мимо. У него не настолько расчетливая игра в финальной трети. Клаудиньо суммарно не так хорош, чтобы ставить его в один ряд с Халком и Данни в лучших чемпионских сезонах за «Зенит». Без него обойдутся.

«Зенит» подыскивает разнопланового хавбека

У «Фламенго» за год не стало больше денег. Бразильцы вряд ли потянут дорогой трансфер Клаудиньо. Зато есть чемпионский «Палмейрас», где играет опытный 28-летний атакующий полузащитник Рафаэль Вейга. Агент футболиста подтвердил, что возможен обмен на Клаудиньо. Игроки примерно одного возраста, одной рыночной стоимости – 18 млн евро. В команде нового форварда «Реала» Эндрика полузащитник Вейга был лучшим по оценкам, забил 9 мячей и отдал 7 ассистов.

Проблема лишь в том, что Вейга слабо работает без мяча. Нацелен на удар и ворота. Зато у него есть лидерские качества. Это агрессивный плеймейкер с пасом. Вот только «Палмейрас» не «Зенит», чтобы так легко возить мяч, как удавалось команде Семака в потускневшей РПЛ . В новом дивизионе Вейга будет проще атаковать. И тогда сможет оказаться более результативным игроком в сложных матчах, чем Клаудиньо. Вот поэтому тренерский штаб «Зенита» держит в уме вариант с обменом.

Кроме того, заговорили о 25-летнем португальце Жедсоне Фернандеше. Футболист играет за «Бешикташ», то есть его можно заманить в РПЛ хорошей зарплатой. Также Жедсон понимает, что «Галатасарай» и «Фенербахче» вряд ли пустят «орлов» к чемпионскому званию. А «Зенит» в год столетнего юбилея рассчитывает на седьмой титул подряд. Бывший игрок «Бенфики» и клиент Жорже Мендеша оценен в 15 млн евро. Если Клаудиньо уедет за деньги, то потратят десятки миллионов на Жедсона.