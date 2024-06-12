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Мусаев — инициатор трансфера Смолова в «Краснодар»

вчера, 16:48

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев настаивает на переходе нападающего Фёдора Смолова на правах свободного агента.

Специалист предлагал подписать форварда ещё в апреле.

Окончательное решение примет Сергей Галицкий.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 04:40
Муся, а помоложе нет никто?
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:12
Мусаев — инициатор трансфера Смолова в «Краснодар»

- А вот это правильно. Надо же как-то команду "тормознуть". А то, блин, чуть чемпионом не стала. Не-не-не! Сначала надо пройти все круги ада РПЛ. А уж потом ...
Палыч82
Палыч82 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 17:45
Свободным агентом почему-бы не взять, не обязательно в основу же. Игрок структуре знаком, в качестве подмены неплохой экономически вариант
bvnn9bzg8cbe
bvnn9bzg8cbe
вчера в 17:35
Мусаев откатит Краснодар в середняки с такими игроками.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:23, ред.
Мусаев делает большую ошибку, настаивая на подписании Смолова.
Наивный, он думает, что Смолов заиграет в Краснодаре как в былые времена?
Даже многие болельщики видят и понимают, что как форвард, Федя сейчас - ни о чём. Время его уже давно ушло. А Галицкий сделал большую ошибку, утвердив Мусаева на пост главного тренера. Даже по этому решению Мусаева: пригласить Смолова - видно какой он "специалист".
mz84kfuxqz4x
mz84kfuxqz4x
вчера в 17:22
Для него это очень хорошее предложение
rg4kzu6jdkuv
rg4kzu6jdkuv
вчера в 17:14
Ясно, приедет опять городскую инфраструктуру править на своем авто .
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