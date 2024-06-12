Мусаев — инициатор трансфера Смолова в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев настаивает на переходе нападающего Фёдора Смолова на правах свободного агента.
Специалист предлагал подписать форварда ещё в апреле.
Окончательное решение примет Сергей Галицкий.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев настаивает на переходе нападающего Фёдора Смолова на правах свободного агента.
Специалист предлагал подписать форварда ещё в апреле.
Окончательное решение примет Сергей Галицкий.
Наивный, он думает, что Смолов заиграет в Краснодаре как в былые времена?
Даже многие болельщики видят и понимают, что как форвард, Федя сейчас - ни о чём. Время его уже давно ушло. А Галицкий сделал большую ошибку, утвердив Мусаева на пост главного тренера. Даже по этому решению Мусаева: пригласить Смолова - видно какой он "специалист".
Наивный, он думает, что Смолов заиграет в Краснодаре как в былые времена?
Даже многие болельщики видят и понимают, что как форвард, Федя сейчас - ни о чём. Время его уже давно ушло. А Галицкий сделал большую ошибку, утвердив Мусаева на пост главного тренера. Даже по этому решению Мусаева: пригласить Смолова - видно какой он "специалист".