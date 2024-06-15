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Агент Горшкова отреагировал на информацию о переходе игрока в «Спартак»

вчера, 12:51

Агент Павел Андреев, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» ведёт переговоры о переходе игрока.

Горшков переходит в «Спартак»? У меня нет такой информации. Идут разные переговоры.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:27
Согласен!!! Я очень хотел бы видеть Горшкова в Спартаке!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:26
Так агент всегда "темнит", пока НЕ поставлены подписи сторон под договором. ))
А, вот, как "ударят по рукам", тогда можно будет и объявлять, что, мол, да, не отрицаю - переговоры были и успешно завершены.
А о ТЕКУЩИХ, но СОРВАВШИХСЯ переходах и игрок, и агент будут в своих мемуЯрах вспоминать. )))
zemw5hd25n5x
zemw5hd25n5x
вчера в 16:11
На то он и агент, что бы хранить всё в тайне.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:25, ред.
Тут ситуация скорее всего такая: агент не даёт определённого и точного ответа,
но раз он обмолвился, что "идут разные переговоры", то значит они действительно идут. Возможно и со "Спартаком" и ещё каким либо клубом (клубами). Попросту говоря идёт торг: кто больше даст, туда и пойдёт Горшков.
Горшков, в принципе, довольно неплохой защитник, левоногий, который умеет и защищаться и подключаться к атаке, и весьма результативно, 4 гола и 2 ассиста за"КС" в прошедшем сезоне говорят об этом. Да, он может усилить "Спартак". Видимо его рассматривают вместо Классена, который не оправдал надежд по мнению спартаковского руководства и с которым хотят расстаться. Но зачем тогда брали на левый фланг Рябчука, который выглядит ещё слабее Классена? К тому же, у Классена российское гражданство, а Рябчук - легионер.
Ну, а самый главный вопрос: а где свои воспитанники? Они есть тоже, но почему-то им не доверяют... Плохо то, что в "Спартаке" не ценят работу своей академии и не доверяют своим воспитанникам, но не отказываются от "варягов", которые не всегда лучше молодых спартаковцев.
lotsman
lotsman
вчера в 14:18
Спартак ослабляет конкурента.)
ubd2p4ge2t3c
ubd2p4ge2t3c
вчера в 14:13
Неужели Горшкова не научил опыт Зиньковского, играть периодически.
Capral
Capral
вчера в 14:03
Невнятное интервью и неопределенное, но говорящее о том, что, если переговоры идут (по словам агента), значит, что-то двигается в этом направлении... Не знаю, перейдет Горшков в Спартак или нет, но, если переход состоится, то можно будет, громогласно заявить- теперь, линия обороны Спартака, как никогда надёжна!!! Чернов, в паре с Бабичем, плюс Горшков, что может быть лучше и надежнее?! Учитывая то, что Бабич любит и умеет подключаться к атаке, его место, может вполне закрыть именно Горшков, потому что Чернову, одному, не всегда удается закрыть центр, а Горшков- именно тот защитник, который может сыграть на любом месте обороны- он очень маневренный игрок!!! Но опять же, не зная Станковича и его футбольной доктрины- невозможно, сейчас, точно сказать- кто ему нужен и в каком качестве...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:57
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 13:05
    Павел в стахановском стиле зарабатывает свои кровные.
    Гость
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