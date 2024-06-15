Агент Горшкова отреагировал на информацию о переходе игрока в «Спартак»

Агент Павел Андреев, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» ведёт переговоры о переходе игрока.
Горшков переходит в «Спартак»? У меня нет такой информации. Идут разные переговоры.
но раз он обмолвился, что "идут разные переговоры", то значит они действительно идут. Возможно и со "Спартаком" и ещё каким либо клубом (клубами). Попросту говоря идёт торг: кто больше даст, туда и пойдёт Горшков.
Горшков, в принципе, довольно неплохой защитник, левоногий, который умеет и защищаться и подключаться к атаке, и весьма результативно, 4 гола и 2 ассиста за"КС" в прошедшем сезоне говорят об этом. Да, он может усилить "Спартак". Видимо его рассматривают вместо Классена, который не оправдал надежд по мнению спартаковского руководства и с которым хотят расстаться. Но зачем тогда брали на левый фланг Рябчука, который выглядит ещё слабее Классена? К тому же, у Классена российское гражданство, а Рябчук - легионер.
Ну, а самый главный вопрос: а где свои воспитанники? Они есть тоже, но почему-то им не доверяют... Плохо то, что в "Спартаке" не ценят работу своей академии и не доверяют своим воспитанникам, но не отказываются от "варягов", которые не всегда лучше молодых спартаковцев.
но раз он обмолвился, что "идут разные переговоры", то значит они действительно идут. Возможно и со "Спартаком" и ещё каким либо клубом (клубами). Попросту говоря идёт торг: кто больше даст, туда и пойдёт Горшков.
Горшков, в принципе, довольно неплохой защитник, левоногий, который умеет и защищаться и подключаться к атаке, и весьма результативно, 4 гола и 2 ассиста за"КС" в прошедшем сезоне говорят об этом. Да, он может усилить "Спартак". Видимо его рассматривают вместо Классена, который не оправдал надежд по мнению спартаковского руководства и с которым хотят расстаться. Но зачем тогда брали на левый фланг Рябчука, который выглядит ещё слабее Классена? К тому же, у Классена российское гражданство, а Рябчук - легионер.
Ну, а самый главный вопрос: а где свои воспитанники? Они есть тоже, но почему-то им не доверяют... Плохо то, что в "Спартаке" не ценят работу своей академии и не доверяют своим воспитанникам, но не отказываются от "варягов", которые не всегда лучше молодых спартаковцев.