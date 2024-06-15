В «Пари НН» заявили об отсутствии переговоров с Дзюбой

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов ответил на вопрос, есть ли вероятность перехода в клуб нападающего . В конце мая стало известно об уходе игрока из московского «Локомотива» после окончания срока контракта.

Артём — очень яркий и харизматичный человек, лидер. Понятно, что на него смотрят многие команды, которые хотели бы получить лидера в раздевалке и большого профессионала в спортивном плане. Если вдруг начнутся какие‑то движения в эту сторону, то мы официально заявим. Как человек хочу сказать, что он интересный футболист и привлекает к себе внимание не только болельщиков, которые это имя знают, но и спортсменов, желающих быть с ним вместе в команде. Безусловно, Артём сам себя сделал в профессиональном плане. Тем не менее у нас пока никаких переговоров с ним на сегодняшний день нет.

Преждевременно ли говорить о том, планируются ли эти переговоры? Да, преждевременно. Всё‑таки мы на совете директоров утвердили общие стратегические подходы по трансферам, а по персоналиям вопрос прорабатывается, но не выносился на совете директоров.