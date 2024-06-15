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В «Пари НН» заявили об отсутствии переговоров с Дзюбой

вчера, 11:32

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов ответил на вопрос, есть ли вероятность перехода в клуб нападающего Артёма Дзюбы. В конце мая стало известно об уходе игрока из московского «Локомотива» после окончания срока контракта.

Артём — очень яркий и харизматичный человек, лидер. Понятно, что на него смотрят многие команды, которые хотели бы получить лидера в раздевалке и большого профессионала в спортивном плане. Если вдруг начнутся какие‑то движения в эту сторону, то мы официально заявим. Как человек хочу сказать, что он интересный футболист и привлекает к себе внимание не только болельщиков, которые это имя знают, но и спортсменов, желающих быть с ним вместе в команде. Безусловно, Артём сам себя сделал в профессиональном плане. Тем не менее у нас пока никаких переговоров с ним на сегодняшний день нет.

Преждевременно ли говорить о том, планируются ли эти переговоры? Да, преждевременно. Всё‑таки мы на совете директоров утвердили общие стратегические подходы по трансферам, а по персоналиям вопрос прорабатывается, но не выносился на совете директоров.

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НН  Дзюба Артём
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
fnb8ebts55yg
fnb8ebts55yg
вчера в 14:16
Даже для Пари НН этот тихоход вряд ли пригодится.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:36
Артём видимо готов к тренерской работе
ezt3y78xbxt4
ezt3y78xbxt4 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:09
Хорошо. Спасибо.
lotsman
lotsman
вчера в 12:09
Дзюба застрял в Гостях у Слуцкого. Ему не до переговоров.)
Forwert
Forwert
вчера в 11:52
Дзюбу скоро даже в пердив не возьмут.
82u6pbmkd5zn
82u6pbmkd5zn
вчера в 11:51
Зачем он им нужен такой старпер
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:50
Понятно, что на него смотрят многие команды, которые хотели бы получить лидера в раздевалке и большого профессионала в спортивном плане.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1381741/dzyuba-artyom-pari-nn 15.06.2024
Поржал! Что-то я очереди не вижу!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:44
Не нужен он НН
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:39
Дзюба в НН вряд ли пойдёт, он похоже уже в Китае пристраивается в команду Слуцкого. Там гораздо больше заплатят.
Гость
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