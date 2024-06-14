«Зенит» близок к согласованию трансфера Тикнизяна

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вчера, 23:40

Футболист «Локомотива» переходит в «Зенит».

Сообщается, что «сине-бело-голубые» близки к завершению сделки. На данный момент обсуждаются условия контракта с игроком, после чего станет известно, состоится ли трансфер.

«Спартак» принял решение не продолжать работу по подписанию этого футболиста.