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«Зенит» близок к согласованию трансфера Тикнизяна

вчера, 23:40

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян переходит в «Зенит».

Сообщается, что «сине-бело-голубые» близки к завершению сделки. На данный момент обсуждаются условия контракта с игроком, после чего станет известно, состоится ли трансфер.

«Спартак» принял решение не продолжать работу по подписанию этого футболиста.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:35
Время трансферов в активной фазе..
neukomm
neukomm
сегодня в 11:21
Не зря, значит, от него ЦСКА в свое время избавился. Пошел он, как это говорится, по рукам. В итоге тупо повелся на бабки.
112910415
112910415
сегодня в 09:39
Лавка-то большая
XtraDigger
XtraDigger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:21
он же Армянин!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:43
Никогда не говори никогда .. Наир. А Европа подождет
shlomo
shlomo
сегодня в 07:35
Думаю что с контрактом проблем не будет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:31
Зенит взял курс на сб. России вместо Бразилии. Сделали выводы по прошлому сезону 🤣...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 05:48, ред.
Денежный поток из газовой трубы затягивает в свои липкие объятия новые жертвы. Зае...ли!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ vm47yhdbnquu (раскрыть)
сегодня в 05:40
Вот Ерохин всю свою.жизнь просидел на лавке у них...как и многие другие...но он же футболист и играл только на тренировках. Не все же баблом оцениваеться в этой жизни. Ну допустим он играл бы в локо , но там ведь не хилые деньги поднимают. Это как же надо не любить себя и футбол , что бы на это подписаться.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:08
Нп Газпром арене устанавили второй ярус лавок для запасных игроков.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:36
Зенит щас всех соберёт под свои знамена
vm47yhdbnquu
vm47yhdbnquu
сегодня в 00:49
Лучше сидеть на лавке в Зените, чем прозябать в середняках.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:29
Точь в точь как прошлый раз зимой. Трансфер клубы согласовали, а Наир сказал " Мало, не пойду". А что если он и сейчас скажет "Хочу контракт как у Сантоса" Что тогда? Он же понимает, что идет на лавку.
fb59azrb39k6
fb59azrb39k6 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:22
Кому он там в Европе нужен?
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 00:11
в локо там вообще все поехали кукухой? самого сильного игрока не удержали , глушенкова. отдали прямому конкуренту. сейчас одного из лучшего защитника того сезона. молодцы не чего добавить. играть кто будет?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:11, ред.
Народная примета:
"Проиграл Зенит в сезоне кому то дома и в гостях-жди оттуда игроков."

Медведев: "Сергей,почему проиграл Локо?"
Семак:"А у них Тикнизян и Глушенков"
Медведев:"Ну ладно...ладно...уговорил...исправим"
Futurista
Futurista
сегодня в 00:02
Наир Тикнизян: моя цель — уехать в Европу, я к этому стремлюсь...
Хотел в Европу, но похоже попадает только в "окно")...
m6j56qgjqr4s
m6j56qgjqr4s
вчера в 23:56
Который раз уже близок?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:55
Хороший защитник пригодился бы Зениту.
Гость
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