«Зенит» близок к согласованию трансфера Тикнизяна

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян переходит в «Зенит».
Сообщается, что «сине-бело-голубые» близки к завершению сделки. На данный момент обсуждаются условия контракта с игроком, после чего станет известно, состоится ли трансфер.
«Спартак» принял решение не продолжать работу по подписанию этого футболиста.
"Проиграл Зенит в сезоне кому то дома и в гостях-жди оттуда игроков."
Медведев: "Сергей,почему проиграл Локо?"
Семак:"А у них Тикнизян и Глушенков"
Медведев:"Ну ладно...ладно...уговорил...исправим"
"Проиграл Зенит в сезоне кому то дома и в гостях-жди оттуда игроков."
Медведев: "Сергей,почему проиграл Локо?"
Семак:"А у них Тикнизян и Глушенков"
Медведев:"Ну ладно...ладно...уговорил...исправим"
Хотел в Европу, но похоже попадает только в "окно")...
Хотел в Европу, но похоже попадает только в "окно")...