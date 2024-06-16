«Ман Сити» готов увеличить зарплату Гвардиоле, чтобы он остался в клубе

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вчера, 23:49

«Манчестер Сити» хочет, что продолжит тренировать команду.

«Горожане» готовы увеличить зарплату испанскому специалисту, чтобы убедить его остаться. Контракт Гвардиолы рассчитан до лета 2025 года.

На данный момент Гвардиола получает в «Манчестер Сити» 20 млн фунтов стерлингов за сезон.