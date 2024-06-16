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«Ман Сити» готов увеличить зарплату Гвардиоле, чтобы он остался в клубе

вчера, 23:49

«Манчестер Сити» хочет, что Пеп Гвардиола продолжит тренировать команду.

«Горожане» готовы увеличить зарплату испанскому специалисту, чтобы убедить его остаться. Контракт Гвардиолы рассчитан до лета 2025 года.

На данный момент Гвардиола получает в «Манчестер Сити» 20 млн фунтов стерлингов за сезон.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:27
Вряд ли ему деньги нужны не счастлив он в Сити
5yzw278xnprj
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сегодня в 08:04
ну кто захочет играть в пятом дивизионе Англии, конечно лысый пока не спешит с решениями, голубую канистру скоро опустят в самые подвалы
Байкал-38
Байкал-38 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 06:36, ред.
Пеп уже всё выиграл на клубном уровне, причём создавал великолепные команды Барсу и МС.
А Барса образца Гвардиолы пожалуй была лучшей командой за всю историю футбола.
Тоже думаю, что Пеп хочет попробывать себя в сборной, но вот только у Испании сейчас не очень сильное поколение, но попробывать можно, может и вернёт испанцев в когорту лучших.
emczy5xj397n
emczy5xj397n
сегодня в 05:05
Понятно что второго Пепа они уже не найдут
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:43
Ради Гвардиолы они на всё готовы, но Пеп не из-за денег тянет решение, а возможной паузой в карьере или может хочет принять сборную.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:43
По сравнению с предыдущими клубами*(Барса, Бавария)
можно сказать, что в Манчестере Пеп задержался))
Там был клубы с историей и с болельщиками, перекормленными славой и успехами, сытыми и требовательными.
Там любое что-то не так начинается, вонь и топот ножками как у Спартака
или Динамо Киев.
Такое мы видим в МЮ после САФа...
А здесь, МанСити, Пеп сам творит историю.
Он не приложение к клубу с историей и ему оказались честь возглавить
клуб с историей, а наоборот, он сам творит историю клуба.
Как когда то давно творили историю нынешних Реала или МЮ.
Нет никакого давления на него, от болел МС полное счастье.
нет вони как было в Арсенале "Венгер аут"...
Надо еще пару раза взять кубок Лиги чемпионов.
Заслужил. Пеп реанимировал сердце Сити и заставил биться по другому.
Конечно, всему бывает конец. Венгер был у Арсенала, у Челси был Моуриньо.
Все всегда заканчивается вечно длиться не может.
Этому МС тоже конец придет, рано или поздно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:56
Да лучше продлить его!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:50
нельзя допустить ухода Пепа.
Гость
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