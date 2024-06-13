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Терзич подал в отставку с должности главного тренера «Боруссии» Дортмунд

вчера, 13:40

Эдин Терзич принял решение уйти из «Боруссии» Дортмунд.

По данным источника, сегодня специалист подал в отставку с должности главного тренера «шмелей».

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Все комментарии
Nipper
Nipper
вчера в 14:32
Видимо рассчитывает на повышение
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:24
У муравьёв очень четкое распределение функций в огромном, лесном муравейнике...
Есть солдаты, охранники на входах и т.д.
Муравей способен тащить груз превышающий массу его тела в... 20 раз...
Но иногда на входе получает "замечание" с последующим увольнением...
Capral
Capral
вчера в 14:07
Очень странное решение, непонятное... Тренер, который сумел поставить на ноги сложную команду и во всеоружие подвести её к финалу, вдруг, подает в отставку. Причины неизвестны, может, немецкая печать, что-то сообщит. Пока, ничего подобного не встречал, но- дело громкое, обратит на себя внимание, безусловно. Терзич показал себя очень грамотным тренером и не только тем, что вышел в финал- обыграв по пути Атлетико и особенно грозный ПСЖ, но еще и тем, что его команда показывала- чисто тренерский футбол, очень грамотный, рациональный и продуктивный!!! А 1-й тайм с Реалом, в финале- вообще можно считать образцовым, и по тренерской мысли, и по содержанию игры Боруссии!!! Смена ритма, острая и продуманная игра, оригинальное развитие атаки, неожиданное- даже для такого Монстра как Анчи!!!

Думаю, причины для ухода были, у Терзича и основательные. Вместе с тем, не сомневаюсь, что этот человек без работы не останется!!! Он показал и доказал свою тренерскую состоятельность!!! Пожелаю ему Удачи!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:06
Отлично. Терзич сделал все что смог..на большего не достичь. Боруссии нужен более сильный тренер
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:56
Ого, неожиданно! Вроде небыло к этому предпосылок?!
Гость
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