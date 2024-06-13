Терзич подал в отставку с должности главного тренера «Боруссии» Дортмунд

Эдин Терзич принял решение уйти из «Боруссии» Дортмунд.
По данным источника, сегодня специалист подал в отставку с должности главного тренера «шмелей».
Эдин Терзич принял решение уйти из «Боруссии» Дортмунд.
По данным источника, сегодня специалист подал в отставку с должности главного тренера «шмелей».
Думаю, причины для ухода были, у Терзича и основательные. Вместе с тем, не сомневаюсь, что этот человек без работы не останется!!! Он показал и доказал свою тренерскую состоятельность!!! Пожелаю ему Удачи!!!
Думаю, причины для ухода были, у Терзича и основательные. Вместе с тем, не сомневаюсь, что этот человек без работы не останется!!! Он показал и доказал свою тренерскую состоятельность!!! Пожелаю ему Удачи!!!
Есть солдаты, охранники на входах и т.д.
Муравей способен тащить груз превышающий массу его тела в... 20 раз...
Но иногда на входе получает "замечание" с последующим увольнением...
Есть солдаты, охранники на входах и т.д.
Муравей способен тащить груз превышающий массу его тела в... 20 раз...
Но иногда на входе получает "замечание" с последующим увольнением...