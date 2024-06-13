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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Де Дзерби может возглавить «Марсель»

вчера, 15:08

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может получить работу во Франции.

По данным источника, переговоры о приглашении итальянского специалиста ведёт «Марсель».

Де Дзерби проявляет заинтересованность в работе в «Марселе».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:18
зачем в Марсель?
там фанаты ненормальные)) а Брайтон хороший проект.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:39
Де Дзерби клоунаду устроил
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