Де Дзерби может возглавить «Марсель»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может получить работу во Франции.
По данным источника, переговоры о приглашении итальянского специалиста ведёт «Марсель».
Де Дзерби проявляет заинтересованность в работе в «Марселе».
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может получить работу во Франции.
По данным источника, переговоры о приглашении итальянского специалиста ведёт «Марсель».
Де Дзерби проявляет заинтересованность в работе в «Марселе».
там фанаты ненормальные)) а Брайтон хороший проект.
там фанаты ненормальные)) а Брайтон хороший проект.