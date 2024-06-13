Шахин имеет шансы возглавить «Боруссию» Дортмунд

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вчера, 18:36

может стать рулевым «Боруссии» Дортмунд.

Ранее специалист работал в тренерском штабе , но тот покинул команду.

Шахин и «Боруссия» обсуждают детали сотрудничества, сегодня о подписании договора вряд ли объявят.