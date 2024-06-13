Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

Шахин имеет шансы возглавить «Боруссию» Дортмунд

вчера, 18:36

Нури Шахин может стать рулевым «Боруссии» Дортмунд.

Ранее специалист работал в тренерском штабе Эдина Терзича, но тот покинул команду.

Шахин и «Боруссия» обсуждают детали сотрудничества, сегодня о подписании договора вряд ли объявят.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиДе Дзерби может возглавить «Марсель»
Вчера, 15:08
СлухиТерзич подал в отставку с должности главного тренера «Боруссии» Дортмунд
Вчера, 13:40
В ближайшее время тен Хаг подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 10:50
Главный тренер «Фулхэма» мог возглавить «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 10:12
Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидали увольнения Тен Хага
12 июня
СлухиПиоли отказался возглавить «Ноттингем»
12 июня
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:23
из великих игроков топовым тренером стал Йохан Кройфф.
еще Марио Загалло и Франц Беккенбауэр. добавлю легенду Ливерпуля
Кенни Далглиша...это все.
не считаю Зидана великим тренером.
да, отличный мотиватор, умный победитель, но не тренер созидатель.
goalaktika
goalaktika
вчера в 19:57, ред.
Как игрок, он был средненьким. Посмотрим , каким тренером может стать. В БД умеют делать бриллиант из алмаза. Но, это касается только футболистов
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:09
Переход в Реал это самя большая его ошибка и он думаю сам жалеет об этом! Помню в Фифа игре , когда он играл в БД у него классный был OVR! А вот после перехода в Реал он пополз вниз!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:06
Как игрок неплохой был! Но не даром говорят что отличный игрок не всегда становится отличным тренером! И примеров этому масса
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:06
Шахин очень сильный игрок был в Дортмунде.
и один из лучших в чемпионской Боруссии Юргена Клоппа!!!
великая клопповская схема 4-2-3-1, и в этой системе Шахин чувствовал себя идеально монструозно....потом перешел в Реал, и карьера игрока пошла под откос.
вправду, Реал Моуриньо тех времен был неидеальный для немецкого турка.
тогда у Жозе было 3 полузащитника оборонительного плана –
Хаби Алонсо, Лассана Диарра и Сами Хедира.
Шахин стал 4.
Когда ты сам из числа этих 4-х игроков последний – твоя участь незавидна.
Провал был предсказуем ожидаем.
Ну что, Нури значит, тренер Боруссии.
помогал Терзичу.
опыт есть. желание есть. здоровье есть.
а есть удача?
скоро узнаем.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:03
Не очень уверен в турке ....жаль Боруссию ..была отличной командой, приятно смотревшейся в ЛЧ...что теперь с ней будет ...загадка.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 