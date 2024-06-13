Шахин имеет шансы возглавить «Боруссию» Дортмунд

Нури Шахин может стать рулевым «Боруссии» Дортмунд.
Ранее специалист работал в тренерском штабе Эдина Терзича, но тот покинул команду.
Шахин и «Боруссия» обсуждают детали сотрудничества, сегодня о подписании договора вряд ли объявят.
Нури Шахин может стать рулевым «Боруссии» Дортмунд.
Ранее специалист работал в тренерском штабе Эдина Терзича, но тот покинул команду.
Шахин и «Боруссия» обсуждают детали сотрудничества, сегодня о подписании договора вряд ли объявят.
и один из лучших в чемпионской Боруссии Юргена Клоппа!!!
великая клопповская схема 4-2-3-1, и в этой системе Шахин чувствовал себя идеально монструозно....потом перешел в Реал, и карьера игрока пошла под откос.
вправду, Реал Моуриньо тех времен был неидеальный для немецкого турка.
тогда у Жозе было 3 полузащитника оборонительного плана –
Хаби Алонсо, Лассана Диарра и Сами Хедира.
Шахин стал 4.
Когда ты сам из числа этих 4-х игроков последний – твоя участь незавидна.
Провал был предсказуем ожидаем.
Ну что, Нури значит, тренер Боруссии.
помогал Терзичу.
опыт есть. желание есть. здоровье есть.
а есть удача?
скоро узнаем.
и один из лучших в чемпионской Боруссии Юргена Клоппа!!!
великая клопповская схема 4-2-3-1, и в этой системе Шахин чувствовал себя идеально монструозно....потом перешел в Реал, и карьера игрока пошла под откос.
вправду, Реал Моуриньо тех времен был неидеальный для немецкого турка.
тогда у Жозе было 3 полузащитника оборонительного плана –
Хаби Алонсо, Лассана Диарра и Сами Хедира.
Шахин стал 4.
Когда ты сам из числа этих 4-х игроков последний – твоя участь незавидна.
Провал был предсказуем ожидаем.
Ну что, Нури значит, тренер Боруссии.
помогал Терзичу.
опыт есть. желание есть. здоровье есть.
а есть удача?
скоро узнаем.