«Локомотив» предложит Миранчуку новый контракт на улучшенных условиях

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вчера, 09:58

«Локомотив» предложит полузащитнику сборной России новый контракт с зарплатой в 15 миллионов рублей в месяц. Ранее «красно-зелёные» предлагали игроку заработанную плату в размере 10 миллионов рублей, но футболист и его агент Вадим Шпинёв отказались от данного предложения. На улучшение условий для Миранчука уйдёт часть денег от продажи полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».

Антон является воспитанником «Локомотива». За клуб он провёл 217 игр, в которых забил 51 мяч и отметился 34 ассистами. В прошедшем сезоне Миранчук сыграл 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.