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«Локомотив» предложит Миранчуку новый контракт на улучшенных условиях

вчера, 09:58

«Локомотив» предложит полузащитнику сборной России Антону Миранчуку новый контракт с зарплатой в 15 миллионов рублей в месяц. Ранее «красно-зелёные» предлагали игроку заработанную плату в размере 10 миллионов рублей, но футболист и его агент Вадим Шпинёв отказались от данного предложения. На улучшение условий для Миранчука уйдёт часть денег от продажи полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».

Антон является воспитанником «Локомотива». За клуб он провёл 217 игр, в которых забил 51 мяч и отметился 34 ассистами. В прошедшем сезоне Миранчук сыграл 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:49
Теперь мну понял почему на пригородную электричку у студентов скидки до 15 июня...)
Futurista
Futurista
вчера в 11:46
saykkmewy63q
saykkmewy63q
вчера в 10:11
Плохи дела у Локомотива, раз так зарплатами кидается.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:06
Если игрок нужен, то придётся раскошеливаться...
9daq2mms4fyg
9daq2mms4fyg
вчера в 10:06
15 миллионов в месяц за что????
97yvm4m2u6x4
97yvm4m2u6x4
вчера в 10:02
А что остается Локомотиву, играть то некому.
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