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«Порту» не будет продлевать контракт с 41-летним Пепе

вчера, 18:48

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш рассказал о будущем защитника команды Пепе. Слова функционера приводит Record со ссылкой на Now.

У нас был частный разговор с игроком. Естественно, я не хотел предавать это огласке. Я сообщил Пепе, и это является здравым смыслом, что все его будущее тесно связано с «Порту», ​​будь то с эмоциональной или даже с профессиональной точки зрения. Что касается его будущего в качестве игрока «Порту», ​​то этого не будет. Ему хорошо объяснили причины, по которым, к сожалению, этого не может произойти. Однако мы с величайшим уважением относимся к его карьере.

Контракт 41-летнего игрока с клубом истекает в конце июня.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ 3rh849rqcyqa (раскрыть)
вчера в 20:51
Он еще за сборную играет.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:45
Поедет к Криштиану Роналду?
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:39
Его время уже прошло
3rh849rqcyqa
3rh849rqcyqa
вчера в 19:05
В таком возрасте везде пора уходить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:55
пока все решения АВБ правильные.
Гость
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