«Порту» не будет продлевать контракт с 41-летним Пепе

Президент «Порту» рассказал о будущем защитника команды . Слова функционера приводит Record со ссылкой на Now.

У нас был частный разговор с игроком. Естественно, я не хотел предавать это огласке. Я сообщил Пепе, и это является здравым смыслом, что все его будущее тесно связано с «Порту», ​​будь то с эмоциональной или даже с профессиональной точки зрения. Что касается его будущего в качестве игрока «Порту», ​​то этого не будет. Ему хорошо объяснили причины, по которым, к сожалению, этого не может произойти. Однако мы с величайшим уважением относимся к его карьере.