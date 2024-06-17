«Порту» не будет продлевать контракт с 41-летним Пепе

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш рассказал о будущем защитника команды Пепе. Слова функционера приводит Record со ссылкой на Now.
У нас был частный разговор с игроком. Естественно, я не хотел предавать это огласке. Я сообщил Пепе, и это является здравым смыслом, что все его будущее тесно связано с «Порту», будь то с эмоциональной или даже с профессиональной точки зрения. Что касается его будущего в качестве игрока «Порту», то этого не будет. Ему хорошо объяснили причины, по которым, к сожалению, этого не может произойти. Однако мы с величайшим уважением относимся к его карьере.
Контракт 41-летнего игрока с клубом истекает в конце июня.