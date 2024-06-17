«Ювентус» обсудит с Кьезой перспективы сотрудничества после Евро-2024

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вчера, 10:28

«Ювентус» после Евро-2024 намерен провести встречу с агентом нападающего .

Стороны обсудят перспективы продолжения сотрудничества, на данный момент переговоров нет, всё решится после чемпионата Европы.

По слухам, у футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры.