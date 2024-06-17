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«Ювентус» обсудит с Кьезой перспективы сотрудничества после Евро-2024

вчера, 10:28

«Ювентус» после Евро-2024 намерен провести встречу с агентом нападающего Федерико Кьезы.

Стороны обсудят перспективы продолжения сотрудничества, на данный момент переговоров нет, всё решится после чемпионата Европы.

По слухам, у футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:50
Юве подпишет с Федерико 1 летний контракт и может обменять его
на Ди Лоренцо в Наполи.
в системе Мотты нужен вингер другого склада, нежели Кьеза, и тренер дал понять боссам Юве, что за Кьезу он не держится.
а новый тренер Наполи Конте знает как использовать сильные стороны Кьезы.
а Ди Лоренцо абсолютно ювентийского склада игрок - надежный и стабильный.
еще в дискуссиях между Ювентусом и Наполи также присутствуют Распадори и Данило...Все эти сделки завершатся успешно, и Юве и Наполи будут в выгоде.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:39
Юве надо продлять его
jnjbgv6nv4z5
jnjbgv6nv4z5
вчера в 11:07
Надо будет больше стараться и показать себя в игре время пошло...
g444jg3ygpvg
g444jg3ygpvg
вчера в 11:05
Нужно только ждать хорошей игры от игрока и удачного выступления.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:46
Лишний повод для игрока показать себя с лучшей стороны...
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