«Ювентус» обсудит с Кьезой перспективы сотрудничества после Евро-2024

«Ювентус» после Евро-2024 намерен провести встречу с агентом нападающего Федерико Кьезы.
Стороны обсудят перспективы продолжения сотрудничества, на данный момент переговоров нет, всё решится после чемпионата Европы.
По слухам, у футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры.
на Ди Лоренцо в Наполи.
в системе Мотты нужен вингер другого склада, нежели Кьеза, и тренер дал понять боссам Юве, что за Кьезу он не держится.
а новый тренер Наполи Конте знает как использовать сильные стороны Кьезы.
а Ди Лоренцо абсолютно ювентийского склада игрок - надежный и стабильный.
еще в дискуссиях между Ювентусом и Наполи также присутствуют Распадори и Данило...Все эти сделки завершатся успешно, и Юве и Наполи будут в выгоде.
на Ди Лоренцо в Наполи.
в системе Мотты нужен вингер другого склада, нежели Кьеза, и тренер дал понять боссам Юве, что за Кьезу он не держится.
а новый тренер Наполи Конте знает как использовать сильные стороны Кьезы.
а Ди Лоренцо абсолютно ювентийского склада игрок - надежный и стабильный.
еще в дискуссиях между Ювентусом и Наполи также присутствуют Распадори и Данило...Все эти сделки завершатся успешно, и Юве и Наполи будут в выгоде.